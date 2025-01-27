В Воронеже закрылось кафе «Андерсон»

Семейное кафе «Андерсон» в Воронеже закрылось. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал его владелец Александр Губарев. Официальной датой закрытия стало 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ноябре 2023 года продуктовый ритейлер «Вкусвилл» выкупил бренд сети кафе «Андерсон», под которым в том числе работало по франшизе кафе в Воронеже. Сделка, по данным «Ъ», оценивалась в 600-800 млн руб. Бизнес Александра Губарева связан с общепитом, в частности он владеет местной сетью быстрого питания «Робин Сдобин» и кафе «Моне».

Сеть «Андерсон» основана в 2009 году Анастасией Татуловой (признана в России иноагентом). Включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. «Вкусвилл» основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, среди инвесторов был Baring Vostok. Управляет более 1,4 тыс. магазинов, где с 2019 года открыто 300 кафе, 55 пекарен и 80 dark kitchen «Сгоряча». Выручка АО «Вкусвилл» в 2023 году выросла на 27%, до 258 млрд руб., чистая прибыль составила 5,1 млрд руб.

О сотрудничестве «Робин Сдобина» с федеральными сетями, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Их масштабы впечатляют».

Егор Якимов