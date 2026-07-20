В центре Воронежа продают кафе «Моне» почти за 10 млн рублей

Кафе «Моне» на Плехановской, 33 в Воронеже выставлено на продажу за 9,9 млн руб. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кафе «Моне»

Фото: сайт «Авито» Кафе «Моне»

Фото: сайт «Авито»

В объявлении указано, что заведение продается по цене в два раза ниже рыночной стоимости находящегося в нем оборудования. Помещение площадью 207 кв. м арендуется. Число посадочных мест рассчитано на 60 человек. Средний чек в «Моне» составляет 3-6 тыс. руб.

В кафе имеется оборудование, мeбeль, peцeптуpы, пocтавщики и oбученный пepcонaл. По словам продавца, мебель и декор из натурального массива дуба были закуплены в Европе. Кафе открыли десять лет назад, и на старте в него было вложено порядка 25 млн руб.

Владелец «Моне» и воронежской сети быстрого питания «Робин Сдобин» Александр Губарев рассказал «Ъ-Черноземье», что причиной продажи заведения стали убытки и «личные ошибки».

«Если раньше с определенной доходностью в бизнесе можно было делать ошибки, и они закрывались прибылью от других направлений, то сейчас это становится фатально. А банкротиться я не хочу. И внешние факторы, которые невозможно изменить, говорят о том, что в ближайшее время лучше не станет»,— добавил в беседе с «Ъ-Черноземье» господин Губарев.

В начале 2025 года «Ъ-Черноземье» рассказывал о закрытии семейного кафе «Андерсон», которое также принадлежало Александру Губареву. Официальной датой завершения его работы стало 13 января. По словам бизнесмена, причин было несколько, в том числе «неумение управлять таким количеством бизнеса и жизненные обстоятельства».

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что расходы жителей Черноземья на общепит, алкоголь и табак выросли в 2025 году. При этом часть участников рынка не согласна со статистикой, заявляя о падении посещаемости и потребления алкоголя в заведениях.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов