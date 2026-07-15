Аппетит приходит во время питья

В 2025 году в большинстве регионов Черноземья у жителей выросли расходы на общепит, алкоголь и табак, фиксируют аналитики. Лидером по росту трат на еду из кафе и ресторанов в расчете на условную семью стала Воронежская область. А единственным регионом, где расходы на общепит сократились, оказалась Белгородчина. Но там фиксируют наибольший показатель трат на спиртное и табак ЦФО. Часть участников рынка не согласна со статистикой, заявляя о падении посещаемости и потребления алкоголя в заведениях.

Участники рынка объясняют рост в денежном выражении преимущественно инфляционными факторами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года в большинстве областей Черноземья жители увеличили расходы на заведения общественного питания, а также на алкоголь и табачные изделия. Это следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основе сведений Росстата. Больше всего в макрорегионе расходы населения на кафе, рестораны и доставку готовой еды выросли в Воронежской области — в два раза — с 1,3 тыс. до 2,9 тыс. руб. в месяц в расчете на семью из трех человек. При этом траты на алкоголь и табачные изделия воронежцев почти не изменились по сравнению с 2024-м и составили 1,6 тыс. руб. в месяц (+0,4%).

В Орловской области траты жителей на общепит увеличились на 83,1% — с 1,3 тыс. до 2,4 тыс. руб. в месяц. Расходы на алкоголь и табачные изделия выросли у орловчан менее заметно — на 15% — с 1,9 тыс. до 2,2 тыс. руб.

В Липецкой области расходы населения на еду из ресторанов и кафе увеличились на 63,8% — с 917 до 1,5 тыс. руб. В то же время траты липчан на алкоголь и табачные изделия, напротив, сократились на 4,5% — с 1,9 тыс. до 1,8 тыс. руб.

В Тамбовской области жители на 41,7% больше тратили на общепит. При этом объем расходов на еду из кафе и ресторанов в области является самым низким в макрорегионе: рост составил с 426 до 604 руб. На алкоголь и табачные изделия тамбовчане в среднем тратили больше — 1,5 тыс. руб. (рост на 13,5%, с 1,3 тыс. руб.).

Меньше всего траты на кафе, рестораны и доставку еды в Черноземье выросли в Курской области — на 4,6%, с 1028 до 1076 руб. Расходы жителей на алкоголь и табачную продукцию увеличились заметнее — на 14,3%, с 2,1 тыс. до 2,4 тыс. руб.

Единственной областью макрорегиона, где расходы жителей на общепит, напротив, сократились, стала Белгородская область. В 2025 году в регионе по этому показателю зафиксировано падение на 45,6% — с 1,6 тыс. до 878 руб. в месяц. В то же время траты на алкоголь и табачную продукцию у белгородцев выросли на 16% — с 3,1 тыс. до 3,6 тыс. руб., став самыми высокими в ЦФО.

Аналитики использовали данные Росстата в рамках выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств, охватывающего около 48 тыс. домохозяйств по всей России. Полученные результаты экстраполируются на генеральную совокупность и являются репрезентативными как для всех частных домохозяйств, так и для населения страны в целом. Для удобства сравнения и восприятия все расходы приведены в расчете на условную семью из трех человек.

В России в целом траты населения на общественное питание выросли на 27% — с 2,7 тыс. до 3,4 тыс. руб. в месяц. Расходы российских домохозяйств на алкоголь и табачные изделия увеличились на 7% — с 2 тыс. до 2,2 тыс. руб.

Основатель воронежского ресторана «Гармошка» и сигарного клуба «Депозитарий 1931» Николай Шалыгин в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что данные по региону выглядят «словно из параллельной вселенной»: «У нас на 30% зафиксировано падение, а у наших коллег — на 10–20%. Самые успешные рестораторы сейчас говорят, что показатели остаются на уровне предыдущего года. Стоит иметь в виду, что общепит — довольно широкое понятие, которое подразумевает и фастфуд. Подозреваю, что там рост может быть. С точки зрения ресторанов и кафе, мы не понимаем эту статистику».

«Средний чек и количество гостей у нас упали. Этим летом мы также фиксируем серьезное падение из-за снижения числа туристов, которые бывают в регионе проездом»,— заявил господин Шалыгин.

Ресторатор также добавил, что вместе с другими участниками рынка наблюдает падение потребления алкоголя, сопоставимое со спадом в общепите. «С одной стороны, молодежь отказывается от алкоголя. С другой, из-за общеэкономической ситуации люди меньше пьют, потому что не могут себе позволить. Цены выросли на все, в том числе на спиртное. В нашем ресторане, если раньше гости могли себе позволить выпить бутылочку-другую, сейчас они ограничиваются одной бутылкой»,— сказал Николай Шалыгин.

При этом господин Шалыгин отметил, что не может судить о динамике потребления табачной продукции на основании посещаемости своего сигарного клуба. «Количество активных потребителей сигар исчисляется двумя сотнями человек. Это очень узкий сегмент»,— пояснил бизнесмен.

Владелец бара «Хлам», рюмочной «Зюзя», азиатского ресторана «Зюзякая» и Hulio Bar Михаил Меркулов также не фиксирует в своих заведениях роста активности. «Фиксируем спад. Реальный трафик падает, виной тому общая экономическая ситуация в стране, отсутствие настроения у людей и второй год странная погода: очень холодные и снежные зима и весна, плюс дождливое лето».

«Прибыль вообще упала колоссально. В 2025-м закрыли два проекта, например. А апрель 2026-го отработали в убыток»,— поделился с «Ъ-Черноземье» господин Меркулов.

Предприниматель предположил, что «формальный рост» в данных FinExpertiza может быть связан с инфляционным фактором:

«Подорожали продукты, логистика, зарплаты, выросли налоги. Это не "стали больше ходить", это "стало дороже"».

Сергей Слабунов, управляющий партнер воронежской ресторанной группы, объединяющей заведения «1586», «Энсо. Созерцание» и «Сабуров Холл», в разговоре с «Ъ-Черноземье» назвал данные профильных аналитиков «неактуальными». Говоря уже о текущей ситуации, он отметил: «Мы не фиксируем у себя роста потребления. Сегодняшние очереди за бензином и прогнозируемое падение доходов жителей неизбежно скажутся на их желании отдыхать и развлекаться. К сожалению, ситуация быстро меняется, и еще месяц назад никто не мог предположить, что люди не смогут куда-либо доехать из-за нехватки топлива. Тревожность, неопределенность влияют на спрос населения на заведения общепита»,— добавил господин Слабунов.

Основатель сети рюмочных и гастрономических заведений «Культурно Коротко» Никита Татаринский, напротив, сообщил «Ъ-Черноземье», что фиксирует в своих заведениях в Воронеже и Москве небольшой рост посещаемости.

«Рост посещаемости примерно такой же, как и рост потребления алкоголя,— незначительный. Общепит выходит из серой зоны, и государство способствует этому в том числе за счет налоговой политики».

«Сейчас ресторанам не нужно работать на две кассы из-за изменений в лицензировании алкоголя: можно продавать и еду, и спиртное с одной кассы. Начинает отражаться реальное потребление, которое было и раньше, но не показывалось в статистике»,— заключил господин Татаринский.

Егор Якимов