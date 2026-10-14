«Деловая Россия» опровергла информацию о налоговых инициативах

Кроме того, отмечает Александр Калинин, сейчас нагрузка на малый бизнес и так высокая – у микропредприятий уже наблюдаются падение доходности и проблемы с обслуживанием кредитов. Неизменность условий АУСН до 2028 года, напоминает он, гарантирована законом об этом экспериментальном режиме. При этом Александр Калинин допускает, что в будущем пороги применения НДС по УСН и АУСН будут выравниваться – вопрос, на каком уровне. По его мнению, в 2028 году порог по УСН стоит установить на уровне 30 млн руб. вместо действующих сейчас 20 млн руб.