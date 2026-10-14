«Деловая Россия» опровергла информацию о налоговых инициативах
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Предпринимательское объединение «Деловая Россия» не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, заявил СМИ глава организации Алексей Репик. Он добавил, что «определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время».
Ранее РБК сообщил, что «Деловая Россия» подготовила набор мер по трансформации экономики к своему юбилейному форуму 15 октября. Среди них — расширение параметров федерального инвестиционного налогового вычета, введение социальных взносов для физлиц, получающих большую часть доходов в виде процентов и дивидендов. Также, по данным издания, делоросы предлагают оценить целесообразность частичной отмены специальных налоговых режимов уже с 2027 года. Речь идет об упрощенной системе налогообложения (УСН) и автоматизированной «упрощенке» (АУСН) при налоговой базе «Доходы».
Также, по данным издания, предлагается выровнять пороговые значения для применения НДС по таким спецрежимам. Сейчас обязанность по его уплате для пользователей УСН возникает при превышении порога выручки в 20 млн руб. в год — такой предел действует до 2029 года включительно. Для АУСН порог значительно выше — 60 млн руб. в год.
В «Деловой России» информацию о разработке таких предложений опровергли. Как сказал СМИ глава объединения Алексей Репик, «указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке нашего форума, за исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета как базового, так и отложенного, что является важным инструментарием перезапуска инвестиционного цикла».
Ранее «Деловая Россия» предлагала ввести механизм инвестиционных налоговых сертификатов, которые компания будет получать после подтверждения затрат на новые мощности, автоматизацию, НИОКР. Вычет компания будет получать через пять лет, после того как появится дополнительная прибыль о предприятия от этих вложений.
Как сообщил «Ъ» глава «Опоры России» Александр Калинин, объединение против подобных изменений условий спецрежимов налогообложения. По его словам, УСН и АУСН пользуются миллионы налогоплательщиков, и отмена «упрощенки» при налоговой базе «Доходы» привела бы к сильному росту налоговой нагрузки, а также потребовала бы дополнительных затрат на бухгалтера – для расчетов и вычета расходов из налоговой базы.
Кроме того, отмечает Александр Калинин, сейчас нагрузка на малый бизнес и так высокая – у микропредприятий уже наблюдаются падение доходности и проблемы с обслуживанием кредитов. Неизменность условий АУСН до 2028 года, напоминает он, гарантирована законом об этом экспериментальном режиме. При этом Александр Калинин допускает, что в будущем пороги применения НДС по УСН и АУСН будут выравниваться – вопрос, на каком уровне. По его мнению, в 2028 году порог по УСН стоит установить на уровне 30 млн руб. вместо действующих сейчас 20 млн руб.
“Ъ” направил запрос в Минфин.
В текст внесены изменения — добавлен комментарий «Опоры России».