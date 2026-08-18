Последний бандеровец Ингушетии

Как стало известно “Ъ”, в Польше умер Ильяс Белхароев — правнук основателя вирда (объединения) последователей Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которого признано судом террористической организацией и запрещено в России. Белхароев-младший разыскивался за терроризм, контрабанду пистолетов из-за границы в РФ и даже воевал за Украину в составе батальона, сформированного в том числе из своих земляков. По данным силовиков, затем он стал блогером с ником ingbanderovec.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильяс Белхароев

Фото: из личного архива Ильяс Белхароев

Фото: из личного архива

Сразу несколько источников сообщили “Ъ”, что 39-летний Ильяс Белхароев скончался в Польше, где находился в СИЗО по обвинению в контрабанде. Данное расследование, отмечают собеседники “Ъ”, никак не связано с уголовными делами, возбужденными в отношении него в России. Оно касается контрабанды оружия с Украины в Польшу. Родственники уже забрали его тело, чтобы похоронить в Ингушетии. Траурные мероприятия предположительно пройдут 19 августа в селении Сурхахи.

Ильяс Белхароев много лет разыскивался правоохранительными органами России. Уголовные дела в отношении него были возбуждены в СКР и ФСБ. В начале 2000-х ему инкриминировалась контрабанда оружия (ст. 226.1 УК). По данным следствия, вместе со своими земляками-баталхаджинцами Белхароев организовал нелегальные поставки пистолетов Glock, Ceska Zbrojovka и других марок из Таиланда в Россию. Разобранное оружие доставлялось в электроприборах, в том числе электрокастрюлях и сковородках, которые почтой отправлялись в Россию. Затем поставки были налажены с территории Украины, в Одесскую область которой еще в 2014 году перебрался фигурант, спасаясь от уголовного преследования на родине.

Точное количество пистолетов и другого оружия, оказавшегося благодаря Белхароеву и его сообщникам в России, до сих пор не установлено, но, по некоторым данным, речь может идти о 200–500 стволах.

Предполагается, что именно один из них, пистолет Glock, был использован 2 ноября 2019 года для убийства в Москве начальника Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, работавшего врачом. Преступление было квалифицировано ГСУ СКР как теракт, а в деле Белхароева появилась соответствующая ст. 205 УК. Непосредственный исполнитель преступления скрылся за границей, дело его сообщников рассматривается в Южном окружном военном суде.

Потом в дело фигуранта добавились обвинения по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 208 (участие в террористическом сообществе и в незаконном вооруженном формировании) УК РФ. По данным следствия ФСБ, на Украине Белхароев вступил в признанный террористическим и запрещенный в РФ батальон имени Джохара Дудаева, которым командовал Адам Осмаев, разыскиваемый за участие в подготовке покушений на президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. России Осмаева не выдали благодаря заступничеству правозащитников. Не выдала Украина и Белхароева.

Отряд, в котором он состоял, участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Затем, по данным силовиков, Белхароев на время сам стал правозащитником и блогером, выступая на различных конференциях и в соцсетях против властей России и своих земляков, которые их поддерживают, в том числе участвуя в СВО. При этом он, по данным силовиков, пользовался ником ingbanderovec. Интерпол в 2022 году исключил Ильяса Белхароева из своей розыскной базы, очевидно, признав его уголовное преследование политически мотивированным.

Николай Сергеев