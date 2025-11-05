Теракт в закрытом режиме

В Москве суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова и трех его пособников, обвиняемых в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В результате взрыва бомбы, заложенной по заданию СБУ, генерал и его адъютант Илья Поликарпов погибли. Исполнителю теракта Курбонову, полностью признавшему вину, по его словам, защита оказалась не нужна.

Перед тройкой судей 2-го Западного окружного военного суда 5 ноября предстали Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от ролей они обвиняются ГСУ СКР в теракте, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в незаконном обороте взрывчатки и изготовлении взрывного устройства.

Судебный процесс начался с установления личностей подсудимых. Как выяснилось, исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову 30 лет, он уроженец Ташкента.

По-русски фигурант говорил и понимал плохо, в связи с чем ему потребовался переводчик. Батухан Точиев (как и остальные подсудимые, от услуг переводчика отказался) является уроженцем Москвы. В декабре 2022 года Люблинский райсуд столицы назначил ему два года колонии общего режима за грабеж. Срок он к настоящему моменту отбыл, но судимость с него снята не была. Еще один фигурант, Рамазан Падиев, сообщил, что имеет девять классов образования, холост, на момент задержания работал охранником в ЧОП «Арес». Роберт Сафарян являлся уроженцем Баку, имеющим на иждивении шестерых малолетних детей.

В свою очередь, потерпевшие стороны были представлены вдовами жертв теракта — Светлана Кириллова в октябре стала членом Совета федерации от Костромской области, а где работает Наталья Поликарпова, осталось неизвестным.

Перед тем как дать слово гособвинителю Надежде Тихоновой, председательствующий тройки судей зачитал сообщение МВД, в котором говорилось, что, по данным ведомства, теракт был организован СБУ и на стадии следствия «систематически совершались провокационные действия, направленные на оправдание преступления». Также в нем говорилось, что, по информации МВД, «несогласные с проведением СВО лица» планируют посещать судебные заседания по делу и в дальнейшем в искаженном виде освещать их на «подконтрольных СБУ медиаресурсах». Выслушав это сообщение, прокурор Тихонова, которая ранее заявила, что не возражает против проведения заседания в присутствии прессы, ходатайствовала о закрытии разбирательства. Адвокаты подсудимых не возражали, а тройка судей ее просьбу удовлетворила.

Отметим, что в открытой части слушаний Ахмаджон Курбонов через переводчика заявил, что «никакой адвокат ему не нужен». Уже после закрытия заседания стало известно, что он признал вину.

По данным следствия, 17 декабря прошлого года гражданин Узбекистана Курбонов, выполняя задание СБУ, оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой, а сам остался неподалеку — в салоне арендованной машины. При этом он вел видеотрансляцию происходящего на Украину. Запись зафиксировала, как генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли из дома, направляясь к служебной иномарке, и в этот момент прогремел взрыв, убивший обоих офицеров. Исполнитель скрылся.

Батухан Точиев и Рамазан Падиев (познакомились, занимаясь различными единоборствами), по версии следствия, обеспечили Курбонова жильем.

Отсидевшись в подмосковной квартире, террорист рассчитывал перебраться в Европу. В СБУ ему обещали $100 тыс., новые документы и вид на жительство в любой стране Евросоюза.

Сотрудники ФСБ и угрозыска полиции задержали Ахмаджона Курбонова буквально через несколько часов после взрыва. В январе 2025 года взяли Точиева и Падиева. Выходцы из Ингушетии свою вину отрицали, а их адвокаты полагали, что подзащитных могли использовать втемную. Курбонов, напротив, активно сотрудничал со следствием и все признавал.

Роберта Сафаряна задержали в декабре 2024 года и сначала обвинили только в незаконном обороте взрывчатки, поступившей, по данным ФСБ, из Польши, поместили под стражу во Владимире. В марте обвиняемый был этапирован в Москву, где ему инкриминировали уже участие в теракте и других преступлениях. В СКР считают, что именно он снабдил исполнителя Курбонова бомбой, полученной от кураторов из СБУ.

По данным СКР, представители украинской спецслужбы финансировали подготовку теракта против генерала криптовалютой USDT. Вначале Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, которые он перевел в $4,9 тыс., эквивалентные тогда 404,8 тыс. руб.

А деньги он использовал в основном на транспортные расходы. Очевидно, чтобы запутать российские спецслужбы, фигурант из Ташкента не полетел в Москву напрямую, а вначале посетил Баку, оттуда отправился в Астану. Из Казахстана на поезде он приехал в столицу России, получив уже на месте через сервис обмена цифровых валют еще 431 тыс. руб. Таким образом, по подсчетам участников расследования, подготовка теракта обошлась в 842 тыс. руб. Ущерб же, нанесенный преступлением, составил 3,3 млн руб. В эту сумму обошелся ремонт 14 автомобилей и 28 квартир, поврежденных в результате взрыва.

