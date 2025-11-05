Теракт в закрытом режиме
Взорвавших генерала Кириллова осудят непублично
В Москве суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова и трех его пособников, обвиняемых в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В результате взрыва бомбы, заложенной по заданию СБУ, генерал и его адъютант Илья Поликарпов погибли. Исполнителю теракта Курбонову, полностью признавшему вину, по его словам, защита оказалась не нужна.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Перед тройкой судей 2-го Западного окружного военного суда 5 ноября предстали Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. В зависимости от ролей они обвиняются ГСУ СКР в теракте, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в незаконном обороте взрывчатки и изготовлении взрывного устройства.
Судебный процесс начался с установления личностей подсудимых. Как выяснилось, исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову 30 лет, он уроженец Ташкента.
По-русски фигурант говорил и понимал плохо, в связи с чем ему потребовался переводчик. Батухан Точиев (как и остальные подсудимые, от услуг переводчика отказался) является уроженцем Москвы. В декабре 2022 года Люблинский райсуд столицы назначил ему два года колонии общего режима за грабеж. Срок он к настоящему моменту отбыл, но судимость с него снята не была. Еще один фигурант, Рамазан Падиев, сообщил, что имеет девять классов образования, холост, на момент задержания работал охранником в ЧОП «Арес». Роберт Сафарян являлся уроженцем Баку, имеющим на иждивении шестерых малолетних детей.
В свою очередь, потерпевшие стороны были представлены вдовами жертв теракта — Светлана Кириллова в октябре стала членом Совета федерации от Костромской области, а где работает Наталья Поликарпова, осталось неизвестным.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Перед тем как дать слово гособвинителю Надежде Тихоновой, председательствующий тройки судей зачитал сообщение МВД, в котором говорилось, что, по данным ведомства, теракт был организован СБУ и на стадии следствия «систематически совершались провокационные действия, направленные на оправдание преступления». Также в нем говорилось, что, по информации МВД, «несогласные с проведением СВО лица» планируют посещать судебные заседания по делу и в дальнейшем в искаженном виде освещать их на «подконтрольных СБУ медиаресурсах». Выслушав это сообщение, прокурор Тихонова, которая ранее заявила, что не возражает против проведения заседания в присутствии прессы, ходатайствовала о закрытии разбирательства. Адвокаты подсудимых не возражали, а тройка судей ее просьбу удовлетворила.
Отметим, что в открытой части слушаний Ахмаджон Курбонов через переводчика заявил, что «никакой адвокат ему не нужен». Уже после закрытия заседания стало известно, что он признал вину.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным следствия, 17 декабря прошлого года гражданин Узбекистана Курбонов, выполняя задание СБУ, оставил у подъезда дома, в котором проживал генерал Кириллов, электросамокат с закрепленной на руле радиоуправляемой бомбой, а сам остался неподалеку — в салоне арендованной машины. При этом он вел видеотрансляцию происходящего на Украину. Запись зафиксировала, как генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли из дома, направляясь к служебной иномарке, и в этот момент прогремел взрыв, убивший обоих офицеров. Исполнитель скрылся.
Батухан Точиев и Рамазан Падиев (познакомились, занимаясь различными единоборствами), по версии следствия, обеспечили Курбонова жильем.
Отсидевшись в подмосковной квартире, террорист рассчитывал перебраться в Европу. В СБУ ему обещали $100 тыс., новые документы и вид на жительство в любой стране Евросоюза.
Сотрудники ФСБ и угрозыска полиции задержали Ахмаджона Курбонова буквально через несколько часов после взрыва. В январе 2025 года взяли Точиева и Падиева. Выходцы из Ингушетии свою вину отрицали, а их адвокаты полагали, что подзащитных могли использовать втемную. Курбонов, напротив, активно сотрудничал со следствием и все признавал.
Роберта Сафаряна задержали в декабре 2024 года и сначала обвинили только в незаконном обороте взрывчатки, поступившей, по данным ФСБ, из Польши, поместили под стражу во Владимире. В марте обвиняемый был этапирован в Москву, где ему инкриминировали уже участие в теракте и других преступлениях. В СКР считают, что именно он снабдил исполнителя Курбонова бомбой, полученной от кураторов из СБУ.
По данным СКР, представители украинской спецслужбы финансировали подготовку теракта против генерала криптовалютой USDT. Вначале Курбонов получил 5 тыс. единиц USDT, которые он перевел в $4,9 тыс., эквивалентные тогда 404,8 тыс. руб.
А деньги он использовал в основном на транспортные расходы. Очевидно, чтобы запутать российские спецслужбы, фигурант из Ташкента не полетел в Москву напрямую, а вначале посетил Баку, оттуда отправился в Астану. Из Казахстана на поезде он приехал в столицу России, получив уже на месте через сервис обмена цифровых валют еще 431 тыс. руб. Таким образом, по подсчетам участников расследования, подготовка теракта обошлась в 842 тыс. руб. Ущерб же, нанесенный преступлением, составил 3,3 млн руб. В эту сумму обошелся ремонт 14 автомобилей и 28 квартир, поврежденных в результате взрыва.