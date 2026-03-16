Нижегородец Марат Фатхуллин возглавит минцифры Калининградской области

Бывший директор департамента цифровой трансформации мэрии Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин возглавит министерство цифровых технологий и связи Калининградской области. Он приступит к обязанностям 17 марта, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Фото: из канала Алексея Беспрозванных

Главная задача нового министра — максимально цифровизировать регион и обеспечить связь в каждом муниципалитете.

Марат Фатхуллин проработал в нижегородской мэрии пять лет, он покинул должность директора департамента в декабре 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году в калининградское правительство перешла министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Полина Буянова, она заняла должность первого замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике.

Галина Шамберина