Ставки по осени считают

Органы государственной и муниципальной власти Нижегородской области в целях бюджетной экономии к октябрю могут сократить до 15% штата своих сотрудников, рассказали источники «Ъ-Приволжье». Такая задача якобы была поставлена в региональом правительстве. В областном кабмине пока не комментируют сокращения штатов, но в министерствах и некоторых муниципалитетах уже началась работа по оценке того, какие ставки и должности могут быть сокращены. В администрации Нижнего Новгорода, не вдаваясь в детали, сообщили, что оптимизация и сокращение неэффективных расходов — постоянный процесс, идущий в органах местного самоуправления.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области из-за сложной ситуации с региональным бюджетом и режимом жесткой экономии в течение лета и начала осени планируется сократить штатную численность нижегородских служащих на 15%, выяснил «Ъ-Приволжье». Время для подготовки к непростым кадровым решениям есть, так как все процедуры по оптимизации штата должны завершиться к октябрю. «Думаю, что планка в 15% была выведена как средняя температура по больнице.

Отдельно также поручено провести сокращение штатов в подведомственных учреждениях, где-то на уровне 10%»,— отметил один из собеседников.

По его словам, решение было принято на уровне губернатора и в первую очередь касается государственных органов исполнительной власти Нижегородской области, но и в муниципалитеты была направлена соответствующая рекомендация.

Некоторые из муниципалетов начали готовиться к сокращениям заранее. Как писал «Ъ-Приволжье», глава Балахнинского округа Андрей Дранишников еще в марте подписал постановление о сокращении штатной численности чиновников и сотрудников муниципальных учреждений. Процент, на который необходимо сократить численность сотрудников, этим документом не устанавливался. Совету депутатов и контрольно-счетной палате глава МСУ также рекомендовали сократить аппарат.

Сейчас в областном правительстве информацию о возможных сокращениях сотрудников официально пока не комментируют.

При этом в структуре правительства на фоне экономической нестабильности появляются новые рабочие места — в конце мая в правительстве сообщили о создании нового министерства защиты объектов.

Один из сотрудников структурного подразделения правительства предположил, что в существующих министерствах часть сокращений пройдет безболезненно — за счет сокращения незанятых ставок. Однако этого лимита, вероятно, не хватит, и некоторые чиновники будут уволены. «Говорят, что под сокращение попадут люди предпенсионного возраста, пришедшую на госслужбу молодежь увольнять не планируют»,— поделился собеседник.

В администрации Нижнего Новгорода на вопросы «Ъ-Приволжье» не стали уточнять планы по возможному сокращению штатов. Как пояснил мэр Юрий Шалабаев, в мэрии и подведомственных ей учреждениях «оптимизационные процессы происходят на постоянной основе — это обычная рабочая ситуация». В частности, недавно они проходили в связи с объединением Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом и формированием администрации нового района.

«Прежде всего мы стараемся определить приоритеты в расходах, понять, что конкретно в данный момент городу наиболее необходимо.

И, соответственно, сократить неприоритетные расходы. По итогу у нас планируется составить программу оздоровления муниципальных финансов, в которой будут аккумулированы все мероприятия, позволяющие обеспечить бюджетную стабильность и сбалансированность»,— отметил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава еще одного муниципалитета отметил, что вопросы об актуальных планах оптимизации надо скорее задавать министерству внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

«Этот процесс оптимизации в управлении шел всегда. У нас все, начиная от программ бережливого производства до внедрения искусственного интеллекта, касается оптимизации процедур делопроизводства и документооборота. Это не вчера началось. Мы к этому идем все время, каждый раз оптимизируемся. Бесшовное образование, которое мы декларируем, — это разве не оптимизация? Или сокращение юридических лиц, которые оказывают муниципальные услуги. Непонятно, почему сейчас возникли нервозность и какой-то ажиотаж»,— добавил он.

По информации «Ъ-Приволжье», также на 15% планируется сократить и аппарат законодательного собрания Нижегородской области.

Однако, поскольку в сентябре 2026 года будут выборы депутатов заксобрания, не исключено, что до дня голосования областной парламент не станет увольнять кого-либо из своих работников. После выборов может быть сформирована и утверждена штатная численность под новый депутатский созыв и структуру заксобрания. Тем более что у ряда сотрудников нижегородского парламента трудовые договоры были заключены на пятилетний период работы текущего депутатского созыва, полномочия которого закончатся в сентябре.

Роман Кряжев