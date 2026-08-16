Астраханская область получит еще 782 млн на реконструкцию очистных сооружений

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверили ход реконструкции Северных очистных сооружений в селе Началово. Работы по первому этапу выполнены на 74%, по второму — на 47%, сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В цехе механической очистки завершена строительная часть и монтаж основного оборудования, идет установка электротехники, вентиляции и отделка вспомогательных помещений. Аэротенки первого этапа готовы на 95%, завершены монолитные работы, установлены аэраторы и воздуховоды, ведётся подготовка к пусконаладке.

Минстрой РФ и областное правительство заключили допсоглашение о выделении федеральных 782 млн руб. на продолжение реконструкции очистных сооружений, документы доводят до муниципального заказчика. Игорь Бабушкин поручил завершить строительно-монтажные работы по первому этапу до конца года для запуска мощностей и последующей наладки оборудования.

Губернатор добавил, что модернизация позволит кратно снизить негативное влияние на реку, куда сбрасывается очищенная вода, и на Каспийское море.

Нина Шевченко