Росстройконтроль выявил отставание по модернизации канализации под Астраханью

Модернизация северных очистных сооружений канализации в селе Началово, Приволжского района в Астраханской области, отстает от графика. Работы, начатые несколько лет назад, продолжаются, но, по данным Росстройконтроля, сроки не соблюдаются.

Губернатор Игорь Бабушкин и заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько обсудили ситуацию. Они отметили, что завершение обоих этапов модернизации планируется к концу 2026 года. Первый этап готов на 70%, второй — на 45%. Строительные работы на первой очереди должны быть завершены к марту следующего года.

Также обсудили меры для корректировки сроков, включая перераспределение ресурсов и уточнение работ. Особое внимание уделили качеству очистки сточных вод и взаимодействию с предприятиями, допускающими ненормативные стоки. Алексей Ересько отметил положительную динамику и готовность ведомства поддержать регион.

