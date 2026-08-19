Самостоятельная недостаточность

ФАУ «Роскапстрой» не смогло оспорить недействительность допсоглашения по контракту на 2,13 млрд руб. по реконструкции очистных сооружений в Астрахани. Апелляция подтвердила, что подрядчик и мэрия незаконно сократили объем работ, которые компания обязана выполнять своими силами, с 25% до 2,4% от цены контракта. Реконструкция северных очистных сооружений идет с 2022 года, а общая сумма контрактов составляет 4 млрд руб. Сроки сдачи уже дважды переносили — последний раз до конца июня 2027 года. По данным губернатора, первый этап реконструкции готов на 74%, второй — на 47%. В конце июля Правительство РФ профинансировало проект еще на 782 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16.08.2026 Северные очистные сооружения в Астраханской области реконструируют с 2022 года

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области 16.08.2026 Северные очистные сооружения в Астраханской области реконструируют с 2022 года

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Генподрядчик ФАУ «Роскапстрой» не смог оспорить недействительность дополнительного соглашения по контракту стоимостью 2,13 млрд руб. на второй этап реконструкции северных очистных сооружений в Астрахани. 13 августа решение Арбитражного суда региона устояло в апелляции. Суд подтвердил, что управление капстроительства мэрии Астрахани и «Роскапстрой» незаконно сократили объем работ, которые подрядчик должен выполнять своими силами

По закону подрядчик обязан самостоятельно выполнять не менее 25% работ от цены контракта. В ноябре 2022 года УКС и «Роскапстрой» по второму контракту утвердили объем работ на 552,8 млн руб., что составляло 25,9% от общей суммы. Однако в июне 2024 года стороны подписали новое соглашение и снизили планку до 108,5 млн руб. Фактически самостоятельных работ оказалось еще меньше — всего на 51,5 млн руб., или 2,42% от цены контракта.

С таким снижением не согласилась прокуратура Астраханской области и обратилась в суд в интересах регионального минстроя с требованием признать допсоглашение ничтожным. Ведомство настаивало, что заказчик и подрядчик обошли требование закона о минимальной доле самостоятельных работ, а это подрывает контроль за исполнением контракта и создает условия для злоупотреблений.

Представители «Роскапстроя» возражали: раз контракт заключен с единственным поставщиком по особому порядку, действовавшему в 2022 году, требование о 25% к нему не применяется. Суд этот довод отверг, указав, что специальный порядок выбора подрядчика не освобождает стороны от норм о личном исполнении работ. Отклонил суд и довод о том, что часть объема можно передать дочерней структуре «Роскапстроя» ООО «РКС-Чистые воды», — само допсоглашение такой возможности не предусматривало. Арбитраж признал сделку ничтожной.

Северные очистные сооружения канализации (СОСК) построили в поселке Садовом Приволжского района еще в 1973 году, сейчас на них приходится около 60% городских стоков, балансодержателем выступает МУП «Астрводоканал». «Роскапстрой» ведет реконструкцию объекта сразу по двум этапам с 2022 года. Изначально оба контракта оценивались в 3,6 млрд руб., но позже цена выросла: первый этап подорожал до 1,88 млрд руб., второй — до 2,13 млрд руб., так что общая стоимость реконструкции превысила 4 млрд руб. Завершить работы планировали еще к ноябрю 2024 года, однако сроки по обоим контрактам суд по запросу «Роскапстроя» перенес — сначала до конца 2025 года, а затем до 30 июня 2027 года.

Судебные разбирательства из-за переноса сроков начались в октябре 2024 года. «Роскапстрой» просил продлить сдачу СОСК, ссылаясь на 230 корректировок проекта. Суд тогда встал на его сторону, но решение обжаловал проектировщик — АО «Май Проект», которого изначально не привлекли к участию в деле. Апелляция признала процессуальные нарушения и пересмотрела споры заново, однако сроки все равно продлили — по первому этапу до конца августа 2026 года, по второму до 30 июня 2027-го. С этим продлением не согласилась Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, настаивая, что в задержке виноват сам «Роскапстрой», взявшийся вести оба этапа одновременно. Суд с этим доводом не согласился, отметив, что подрядчик регулярно уведомлял заказчика о необходимости доработки проекта.

Из-за срывов графика региональная служба строительного надзора не раз штрафовала «Роскапстрой» на 100 тыс. руб., но суды отменяли эти постановления, не находя вины подрядчика. Претензии возникали и к самому проектировщику: прокуратура отдельно оспорила контракт АО «Май Проект» на корректировку документации стоимостью 597,4 тыс. руб. и добилась признания сделки ничтожной из-за расхождений в поданных компанией документах.

Параллельно развивается межбюджетный спор: областной минстрой требует от администрации Астрахани вернуть в общей сложности свыше 300 млн руб., ссылаясь на решения судов о переносе сроков ремонта. При этом объект продолжает получать федеральное финансирование — 22 июля Правительство РФ направило Астраханской области еще 782,1 млн руб. на софинансирование второго этапа модернизации в рамках нацпроекта «Экология» и программы «Оздоровление Волги».

На прошлой неделе заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверили ход реконструкции СОСК. Работы по первому этапу выполнены на 74%, по второму — на 47%. Строительная часть цеха механической очистки и монтаж основного оборудования завершены, писала пресс-служба главы региона. На объекте устанавливают электротехнику, монтируют вентиляцию и отделывают вспомогательные помещения. Аэротенки первого этапа готовы на 95%: завершены монолитные работы, смонтированы аэраторы и воздуховоды, идет подготовка к пусконаладочным работам.

Нина Шевченко