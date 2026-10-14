В Краснодаре работают 84 АЗС

Кроме того, заправки «Уфимнефть» находятся на улицах Дзержинского и Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе. АЗС Atan работают на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан. Станции «КТК» расположены на улицах Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» — на улице Степана Разина, PNB — на улицах Шевченко и Монтажников.