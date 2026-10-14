В Краснодаре работают 84 АЗС
14.10.2026, 09:37
В Краснодаре по состоянию на утро 14 октября работают 84 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 53 АЗС, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на 12. Дизельное топливо имеется на 82 заправках. При этом в течение дня ситуация с наличием горючего может меняться, сообщили в муниципальном центре управления города.
Работающие автозаправочные станции представлены в сетях «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».
В сети «Роснефть» заправки работают на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Лукьяненко, Захарова, Бородинской, Дзержинского, Крупской и Кубанской набережной, а также на Ростовском шоссе, трассе Краснодар—Кропоткин в районе хутора Ленина и возле станицы Елизаветинской.
У «Лукойла» работающие АЗС расположены на улицах Тургенева, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Российской, Тополиной, Коммунаров, на проспекте Чекистов, в Мирном проезде, на Западном обходе и Ростовском шоссе.
Заправки «Газпрома» работают на улице Красных Партизан и Ейском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо доступно на улицах Селезнева, Уральской, Лизы Чайкиной, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, а также на Западном и Восточном обходах и на трассе Краснодар — Кропоткин.
АЗС Rusoil работают на улицах Дальней, Бабушкина, Селезнева, Уральской, Дзержинского, Пластунской и Ростовском шоссе. Заправка «Татнефть» расположена на Ростовском шоссе, VP — возле поселка Индустриального, «СитиОйл» — на улице Мачуги и Ростовском шоссе. У Teboil работают станции на улицах Московской, Российской, Сормовской, Красных Партизан и Новороссийской.
Кроме того, заправки «Уфимнефть» находятся на улицах Дзержинского и Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе. АЗС Atan работают на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан. Станции «КТК» расположены на улицах Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» — на улице Степана Разина, PNB — на улицах Шевченко и Монтажников.
Заправка «Сивнефть» и АЗС «Партнер» работают на улице Уральской, «ОПТИ» — на улице Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября, «Юпитер К» — на улице Первомайской.
На некоторых АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 22 заправки временно не продают горючее, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В муниципальном центре управления уточнили, что сведения о работающих АЗС и наличии топлива актуальны на утро 14 октября. В течение дня ситуация может измениться.