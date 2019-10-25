Галина Смирнова возглавила управление главы Воронежа

Экс-руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова возглавила управление главы администрации Воронежа, следует из данных мэрии. К исполнению обязанностей она приступила 22 октября. Управление выполняет отдельные контрольные и аналитические функции в части документооборота, обеспечивает взаимодействие с федеральными органами власти. Заявление об уходе из облправительства она написала 21 октября.

Отставка госпожи Смирновой обсуждалась с конца августа. Среди возможных причин источники “Ъ-Черноземье” называли сложности при проведении мусорной реформы, а также неопределенную позицию департамента по поводу запаха от Левобережных очистных сооружений: к решению этой проблемы в итоге подключился лично губернатор Александр Гусев. А в середине октября сотрудники полиции в рамках дела об особо крупном мошенничестве провели обыски и выемки документов в департаменте ЖКХ Воронежской области, у крупного подрядчика в сфере водоснабжения и в бюджетном учреждении, которое должно было контролировать качество выполненных работ. Силовики разбираются в возможном нецелевом расходовании подрядчиком, местным ООО «Ремстрой», до 200 млн руб. средств по нацпроекту «Чистая вода», которые были выделены на строительство водопроводов в селах.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий