Росимущество в девятый раз продлило торги на курские и липецкие юрлица «Конти»

Прием заявок на объявленные в конце марта торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях продлен в девятый раз. Если ранее их можно было подать до 31 августа, то теперь — до 14 сентября. Подведение итогов сдвинули с 4 на 17 сентября. Информация об этом размещена в ГИС «Торги». Начальная цена лота не изменилась и составляет 4,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитерская фабрика группы в Курске

Фото: Игорь Иванов / Коммерсантъ Кондитерская фабрика группы в Курске

Фото: Игорь Иванов / Коммерсантъ

Изначально торги должны были пройти в конце апреля, но никто не захотел принять в них участие. С тех пор Росимущество продлевает сроки приема заявок. Перед этим не состоялись два аукциона по реализации национализированных юрлиц «Конти».

В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (цена одной составляет 3,7 тыс. руб.).

Общая площадь участков под активами компаний — 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка под Липецком. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех организаций составляет 3 тыс. человек.

Ленинский районный суд Курска решил национализировать эти компании в ноябре 2023 года. Тогда же он запретил в России и признал экстремистской деятельность восьми человек: считающегося основным владельцем «Конти» украинского бизнесмена Бориса Колесникова, одного из богатейших украинских олигархов Рината Ахметова, Татьяны Ахметовой-Айдаровой, бизнесмена и бывшего народного депутата Украины Сергея Кия, бизнесмена и экс-нардепа Юрия Черткова и еще трех человек.

На фоне этого АО «Конти-рус» в 2025 году увеличило убыток на 87%: с 367 млн до 687 млн руб. ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"» в свою очередь ушло «в минус» на 10 млн руб. при чистой прибыли в 8,6 млн руб. годом ранее. ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс» сообщили о нулевых финансовых результатах.

Алина Морозова