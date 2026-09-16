Белгородская фирма требует от курского «Конти-рус» 74 млн за неоплату поставок

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск белгородского ООО «Аргос 2003» к АО «Конти-рус», владеющему курской кондитерской фабрикой (входит в состав национализированной кондитерской группы «Конти»), о взыскании более 74 млн руб. задолженности по договору поставки белого сахара. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Предварительное судебное заседание назначено на 19 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из искового заявления следует, что в 2026 году компании заключили договор на поставку сахара на сумму более 91 млн руб. «Аргос 2003» выполнил обязательства полностью, однако ответчик оплатил товар лишь на 17 млн руб.

После получения досудебной претензии «Конти-рус» признал задолженность и пообещал погасить ее после смены собственника в организации. Истец указал, что сведений о новом владельце в открытых источниках нет, а компания продолжает хозяйственную деятельность.

По собственным данным, курская кондитерская фабрика «Конти» выпускает продукцию под брендами Bonjour, Super Kontik, Do, Тimi, Konti, Konti life, «Джек», «Золотая лилия», «Живинка», Merletto, Amour, Esfero. По данным Rusprofile, АО «Конти-рус» зарегистрировано в Курске в 1998 году. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 155,7 млн руб. Гендиректор — Павел Строгонов. 2025 год компания отработала с убытками 687 млн руб., что на 87% больше, чем годом ранее (367 млн руб.). Выручка общества сократилась на 3% — с 18 млрд до 17 млрд руб. ООО «Аргос 2003» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в 2003 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Олеся Астапенко. Единственным учредителем выступает Александр Батраков. За 2025 год выручка компании составила 4,6 млрд руб., что на 41,9% ниже показателя 2024 года, когда она достигала 7,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась — с 92 млн до 19,7 млн руб., то есть почти в пять раз.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ленинградское ООО «Полиграфоформление-флексо» подало в Арбитражный суд Курской области иск к «Конти-рус» на 73,5 млн руб. Компания требует погасить долг за поставленную продукцию, выплатить пени и возместить судебные расходы.

Мария Свиридова