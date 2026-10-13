В Краснодаре 17 АЗС временно приостановили продажу топлива

Утром 13 октября в Краснодаре работали 89 автозаправочных станций. Наибольшее количество заправок с доступным топливом предлагало дизель: он был в наличии на 87 объектах. Бензин АИ-92 можно было приобрести на 48 станциях, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на 11. Данные актуальны на момент публикации сведений, поскольку в течение дня ситуация может измениться.