В Краснодаре 17 АЗС временно приостановили продажу топлива
13.10.2026, 09:00
Утром 13 октября в Краснодаре работали 89 автозаправочных станций. Наибольшее количество заправок с доступным топливом предлагало дизель: он был в наличии на 87 объектах. Бензин АИ-92 можно было приобрести на 48 станциях, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на 11. Данные актуальны на момент публикации сведений, поскольку в течение дня ситуация может измениться.
Заправиться в сети «Роснефть» можно на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Захарова, Бородинской, Дзержинского, Крупской и Кубанской Набережной, а также на Ростовском шоссе, трассе Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина и в районе станицы Елизаветинской.
Станции «Лукойл» работают на улицах Тургенева, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Российской и Коммунаров, на проспекте Чекистов, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе и Ростовском шоссе.
В сети «Газпром» заправки открыты на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан и Российской, а также на Ростовском и Ейском шоссе. АЗС «Газпромнефть» расположены на улицах Селезнева, Уральской, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, на 1-й Дорожной, Западном обходе, Восточно-Кругликовской улице и трассе Краснодар — Кропоткин.
Станции Rusoil работают на улицах Дальней, Бабушкина, Селезнева, Уральской, Дзержинского и Пластунской, а также на Ростовском шоссе. АЗС Teboil находятся на улицах Московской, Российской, Сормовской, Красных Партизан и Новороссийской. «Уфимнефть» представлена на улице Дзержинского, Солнечной и Восточном обходе, Atan — на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на Красных Партизан.
Другие работающие станции расположены на Ростовском шоссе («Татнефть»), возле поселка Индустриального (VP), на улице Мачуги и Ростовском шоссе («СитиОйл»), на улицах Александра Покрышкина и Кожевенной (КТК), Степана Разина («Ирбис»), Шевченко и Монтажников (PNB), Уральской («Сивнефть» и «Партнер»), Российской («ЮНК»), Красных Партизан («ОПТИ»), 70-летия Октября (Petrol) и Первомайской («Юпитер К»).
При этом на отдельных АЗС собственники ограничили отпуск топлива: его наливают только в баки автомобилей. Еще 17 заправок временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.