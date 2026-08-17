Мэр Воронежа — о метробусе: «Мы сто раз говорили, что это не вид транспорта»

Власти Воронежа рассчитывают решить с помощью дополнительных камер технические сложности реализации «метробусной линии» и проблему разрушения делиниаторов (искуственных барьеров) автобусами. Об этом сообщил сначала мэр Сергей Петрин, а затем первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рыженин на оперативном совещании в мэрии, которое посетил «Ъ-Черноземье».

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Как пояснил господин Рыженин, в условиях Воронежа, где транспортная нагрузка на дороги постоянно растет, реализация проекта предусматривает четыре основных направления: «изменение схемы организации дорожного движения, обустройство обособленных выделенных полос, переустройство посадочных платформ и устройство новых остановочных навесов увеличенного формата, а также установка комплекса фотовидеофиксации нарушений».

На сегодня все работы по нанесению горизонтальной разметки завершены. Однако обустройство обособленных полос делиниаторами пришлось приостановить «для более плотного изучения ситуации».

«Ъ-Черноземье» сообщал, что подряд на обновление выделенных полос на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже взяло московское ООО «ДСС». Компания подготовила трассу первого маршрута метробуса, который свяжет главный корпус ВГУ и памятник Славы за 37,7 млн руб.

На прошлой неделе активисты обратили внимание на проблему неэффективности делиниаторов на выделенных полосах города. В общественной организации «Город и транспорт» опубликовали фото нарушения ПДД общественным транспортом, на котором «Газель» 46-го маршрута совершала посадку пассажиров во втором ряду (за ограждением в зоне движения автомобилей): «Делиниатор — это мера насилия, которая должна вынудить всех, включая "Газели" 46 маршрута, вести себя как положено — быть только в должном ряду и сажать только на остановке,— говорится в посте «Вконтакте».— Если от установки делиниатора ни черта не меняется, то он может соответствовать всем гостам, включая ГОСТ на детское питание, но никакого смысла в нем не будет».

«Мы прекрасно понимаем: пока не будет наказания за это нарушение, ничего не изменится. Сейчас активно прорабатываем варианты по установке дополнительных камер, которые позволят фиксировать все нарушения на всем участке. На это потребуется еще полторы-две недели»,— прокомментировал тему на пресс-подходе градоначальник Воронежа Сергей Петрин.

Он добавил, что технически крепеж «спокойно выдерживает легковой автотранспорт», но «не выдерживает автобусы». «У нас есть подтвержденные камерами фотофиксации наезды наших же перевозчиков на делиниаторы»,— признал Сергей Петрин. По его словам, из 63 зафиксированных наездов на конкретной остановке 61 совершен автобусом.

Что касается делиниаторов в зимний период, мэр отметил: «Мы опытным путем будем пробовать эксплуатировать выделенную сеть и с делиниаторами, и без. Когда мы завершим все технические мероприятия, начнется зимний период — будем смотреть».

Он добавил, что работы по обустройству остановок в рамках проекта «метробуса» идут поэтапно: «Участок от улицы Кольцовской до ВГУ будет завершен до дня города. Чтобы не создавать неудобства, дальше переходим на следующий участок — скорее всего, от Московского проспекта (остановки "Проспект Труда") до "Площади заставы". И от "заставы" до улицы Кольцовская — такими этапами будем двигаться».

Обновлением остановок на улице Плехановской и Московском проспекте в Воронеже, где пройдет первый маршрут метробуса, занимается воронежское ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян за 154,4 млн руб.

Также сегодня в мэрии отчитывались о реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, в рамках которой в 2025 году частными перевозчиками обновлено 395 автобусов, а за счет областного бюджета приобретено 10 автобусов «особо большого класса» и 35 автобусов большого класса для МУП «Воронежпассажиртранс». Кроме того, 11 маршрутов переведены с малого класса на средний, четыре — со среднего на большой и два — с большого на «особо большой».

В марте от изначальной дорогостоящей концепции с центральными полосами и масштабным строительством отказались в пользу модернизации правых выделенных полос с установкой делиниаторов и камер.

О том, с какими проблемами предстоит столкнуться метробусу в Воронеже,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова