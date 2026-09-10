В Липецкой области объявили новый аукцион на «Дом купца Лебедева»

АО «Российский аукционный дом» повторно выставило на аукцион «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Речь идет об объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения. С прошлых торгов начальная цена лота не изменилась и составляет 9,3 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области

Фото: из аукционной документации ОКН регионального значения «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области

Фото: из аукционной документации

В состав лота включены двухэтажное нежилое здание из кирпича площадью 686,1 кв. м и прилегающий земельный участок на 625 кв. м. По данным портала госзакупок, в апреле 2018 года подведомственное Минкульту России ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» было признано победителем конкурса на подготовку проекта сохранения «Дома купца Лебедева». Компания снизила начальную стоимость контракта с 3 млн до 2,7 млн руб.

Дом купца Лебедева — здание прямоугольной планировки, построенное во второй половине XIX века. Фасады оштукатурены и окрашены в голубой цвет, архитектурный декор выделен белым. Южный фасад отличается симметричной композицией: на втором этаже расположен трехгранный эркер, опирающийся на декоративные кронштейны и увенчанный многогранным куполом. Особняк принадлежал Петру Лебедеву, одному из крупнейших хлеботорговцев региона, владельцу паровой мельницы. Объект взяли под госохрану в 1992 году.

Шаг аукциона составляет 462,6 тыс. руб., размер задатка — 925,3 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 октября, итоги планируют подвести 12 октября.

Предыдущий тендер по продаже ОКН не состоялся из-за отсутствия заявок.

В середине августа администрация Данкова выставила на аукцион объект культурного наследия «Дом деревянный на каменном фундаменте» на улице Урицкого. Начальная цена лота составила 12,1 млн руб.

Алина Морозова