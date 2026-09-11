В липецком Данкове не состоялись торги по продаже дома-памятника за 12 млн

Администрация Данкова в Липецкой области не смогла продать на электронном аукционе объект культурного наследия «Дом деревянный на каменном фундаменте» на улице Урицкого, 12. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 12,1 млн руб. Соответствующая информация размещена в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С молотка хотели пустить имущественный комплекс, который включает дом 1917 года постройки площадью 187,7 кв. м со складом на 17,3 кв. м, уборной на 4,2 кв. м и ограждением с воротами и калиткой протяженностью 26,5 м.

Объекты расположены на земельном участке площадью 754 кв. м. Установлены ограничения по использованию территории: запрещено размещать склады взрывчатых и легковоспламеняющихся материалов, производства, создающие вибрационную нагрузку на конструкции, а также связанные с применением химически активных веществ. Проведение ремонтно-реставрационных работ допускается только по согласованию с органом охраны ОКН. На здании также зарегистрировано два обременения: аренда в пользу сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Содружество» до 17 января 2028 года и право безвозмездного пользования Данковской районной организацией ветеранов.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Российский аукционный дом» повторно выставило на торги «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в липецком Данкове. Начальная цена лота осталась прежней и составила 9,3 млн руб.

Мария Свиридова