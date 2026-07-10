«Дом купца Лебедева» в Липецкой области не смогли продать с торгов за 9 млн

Аукцион по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом купца Лебедева» на улице Урицкого в Данкове Липецкой области не состоялся. Комиссия приняла такое решение в связи с отсутствием заявок. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 9,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области

Фото: из аукционной документации «Дом купца Лебедева» в Данкове Липецкой области

Фото: из аукционной документации

На продажу выставлялись двухэтажное нежилое здание площадью 686,1 кв. м и прилегающий земельный участок на 625 кв. м. Территория предназначается для эксплуатации административного здания. Дом находится в собственности субъекта. Согласно документации, покупателю предстояло компенсировать затраты на оценку лота в размере 8,5 тыс. руб.

Дом купца Лебедева — двухэтажное здание прямоугольной планировки, построенное во второй половине XIX века. Фасады оштукатурены и окрашены в голубой цвет, архитектурный декор выделен белым. Южный фасад отличается симметричной композицией: на втором этаже расположен трехгранный эркер, опирающийся на декоративные кронштейны и увенчанный многогранным куполом. Особняк принадлежал Петру Лебедеву, одному из крупнейших хлеботорговцев региона, владельцу паровой мельницы.

Новые торги по продаже ОКН пока не объявлены.

Согласно данным портала госзакупок, в апреле 2018 года подведомственное Минкультуры России ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» было признано победителем конкурса на подготовку проекта сохранения «Дома купца Лебедева». Компания выиграла у второго участника торгов, снизив начальную стоимость контракта с 3 млн до 2,7 млн руб.

На этой неделе стало известно, что торги по продаже дома купца Аносова постройки XIX века в Тамбове признаны не состоявшимися. Начальная стоимость лота составляла 1 руб., при этом обязательным условием для покупателя являлась полная реставрация здания. В региональном департаменте охраны ОКН стоимость ремонтно-восстановительных работ оценили в 40 млн руб.

Кабира Гасанова