Тамбовский губернатор назначил министром образования Татьяну Котельникову, а министром юстиции — Александра Ефименко

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров назначил еще двух региональных министров, сообщила пресс-служба облправительства. Руководителем министерства образования и науки стала Татьян Котельникова, а министерство юстиции и региональной безопасности возглавил Александр Ефименко.

Оба чиновника работали ранее в аналогичных управлениях.

Татьяна Котельникова окончила Тамбовское педагогическое училище №1 имени К.Д. Ушинского и Тамбовский госуниверситет. В 1992–1997 годах работала учителем начальных классов, а также заместителем директора школы. С 2003 года — на разных должностях в региональном управлении образования и науки. Возглавила ведомство в 2017 году.

Александр Ефименко окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского и Современный гуманитарный институт. В 1984–1998 годах служил в Вооруженных силах. В 1999 году перешел в уголовно-исполнительную систему в Тамбовской области. С 2006 года работал на различных должностях на государственной гражданской службе региона. В частности, шесть лет руководит управлением региональной безопасности.

Подробнее о реформе власти в Тамбовской области читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Проверка на скромность».

Владимир Зоркий

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