Топливо доступно на 90 АЗС Краснодара
12.10.2026, 09:49
По состоянию на утро 12 октября в Краснодаре работали 90 автозаправочных станций. При этом отмечается, что в течение дня ситуация может меняться.
По имеющимся данным, бензин марки АИ-92 был в наличии на 47 заправках, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 11. Дизельное топливо можно было приобрести на 88 АЗС.
Работающие заправки расположены в разных районах города и на основных транспортных направлениях. В сети «Роснефть» топливо доступно на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Лукьяненко, Захарова, Бородинской, Вишняковой, Крупской, Дзержинского и Кубанской набережной, а также на Ростовском шоссе, трассе Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина и в районе станицы Елизаветинской.
В сети «Лукойл» работающие АЗС находятся на улицах Тургенева, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Крылатой, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Российской, Тополиной, Коммунаров, на Мирном проезде, Западном обходе и Ростовском шоссе.
Заправки «Газпром» работают на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и на Ейском шоссе. В сети «Газпромнефть» топливо доступно на улицах Селезнецва, Уральской, Лизы Чайкиной, Евдокимовской, Калинина, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова, Ялтинской и 1-й Дорожной, а также на Западном и Восточном Кругликовском направлениях и на трассе Краснодар—Кропоткин.
АЗС сети Rusoil работают на улицах Дальней, Бабушкина, Селезнева, Уральской, Дзержинского, Пластунской и на Ростовском шоссе. Заправка «Татнефть» расположена на Ростовском шоссе, станция сети VP — возле поселка Индустриального, а «СитиОйл» — на улице Мачуги и Ростовском шоссе.
Топливо также доступно на АЗС других сетей. Teboil работает на улицах Московской, Российской, Сормовской, Красных Партизан и Новороссийской; «Уфимнефть» — на улицах Дзержинского и Солнечной, Восточном обходе и Ростовском шоссе; Atan — на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на улице Красных Партизан.
Кроме того, действуют заправки «КТК» на улицах Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» — на улице Степана Разина, PNB — на улицах Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» и «Партнер» — на Уральской, «ЮНК» — на Российской, «ОПТИ» — на улице Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября, «Юпитер К» — на Первомайской.
На некоторых автозаправочных станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 16 АЗС временно не продают топливо, а девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.