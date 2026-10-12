Топливо доступно на 90 АЗС Краснодара

Кроме того, действуют заправки «КТК» на улицах Александра Покрышкина и Кожевенной, «Ирбис» — на улице Степана Разина, PNB — на улицах Шевченко и Монтажников, «Сивнефть» и «Партнер» — на Уральской, «ЮНК» — на Российской, «ОПТИ» — на улице Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября, «Юпитер К» — на Первомайской.