В воскресенье в Краснодаре работают 88 АЗС
11.10.2026, 09:43
На утро воскресенья в Краснодаре функционируют 88 автозаправочных станций, на части из которых топливо отпускается с ограничениями. Об этом сообщает МЦУ города.
Бензин АИ-92 доступен на 49 АЗС, АИ-95 — на 45, АИ-100 — на 13, а дизельное топливо присутствует на 82 заправках. Всего 18 АЗС временно приостановили отпуск топлива, еще 9 объектов закрыты на время проведения ремонтных работ или ребрендинга.
На части работающих станций собственники ввели ограничения: топливо отпускается исключительно в баки автомобилей. Мера направлена на предотвращение спекуляций и обеспечение доступности топлива для конечных потребителей.