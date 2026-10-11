В воскресенье в Краснодаре работают 88 АЗС

Бензин АИ-92 доступен на 49 АЗС, АИ-95 — на 45, АИ-100 — на 13, а дизельное топливо присутствует на 82 заправках. Всего 18 АЗС временно приостановили отпуск топлива, еще 9 объектов закрыты на время проведения ремонтных работ или ребрендинга.