Утром 10 октября топливо доступно на 86 АЗС Краснодара
10.10.2026, 09:15
По состоянию на утро 10 октября в Краснодаре работали 86 автозаправочных станций. На 83 из них было доступно дизельное топливо, бензин АИ-92 продавали на 50 заправках, АИ-95 — на 49, АИ-100 — на 12. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Заправочные станции работают в разных районах Краснодара. В частности, АЗС сети «Роснефть» находятся на улицах Лизы Чайкиной, Уральской, Московской, Котовского, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, Вишняковой, Кубанской Набережной и Крупской, а также на Ростовском шоссе и трассе Краснодар—Кропоткин в районе хутора Ленина.
Заправки «Лукойл» расположены на улицах Тургенева, Старокубанской, Автолюбителей, Крылатой, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Российской, Коммунаров, а также на проспекте Чекистов, Мирном проезде, Тополиной и Западном обходе. Станции «Газпром» работают на улицах Мачуги, Крупской, Красных Партизан, на Ростовском и Ейском шоссе.
АЗС «Газпромнефть» находятся на улицах Селезнева, Уральской, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовской, Калинина, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова и Ялтинской, а также на 1-й Дорожной, Западном обходе, Восточно-Кругликовской и трассе Краснодар—Кропоткин. Заправки Rusoil работают на улицах Дальней, Бабушкина, Селезнева, Уральской, Дзержинского, Пластунской и на Ростовском шоссе.
Кроме того, работающие АЗС сетей «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», ЮНК, «Партнер», «ОПТИ», Petrol и VP расположены на Ростовском шоссе, улицах Мачуги, Московской, Российской, Сормовской, Новороссийской, Солнечной, Красных Партизан, Александра Покрышкина, Кожевенной, Степана Разина, Шевченко, Монтажников и 70-летия Октября, а также в районе поселка Индустриального и хутора Ленина.
На некоторых АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 20 заправок временно не продают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В сообщении уточняется, что ситуация с наличием топлива может меняться в течение дня.