Утром 10 октября топливо доступно на 86 АЗС Краснодара

По состоянию на утро 10 октября в Краснодаре работали 86 автозаправочных станций. На 83 из них было доступно дизельное топливо, бензин АИ-92 продавали на 50 заправках, АИ-95 — на 49, АИ-100 — на 12. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.