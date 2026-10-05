Из-за аварии на сетях часть Крыма осталась без света

В Бахчисарайском районе Республики Крым и некоторых населенных пунктах под Севастополем произошло отключение электроэнергии из-за повреждений в сетях. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на «Севастопольэнерго».

Сейчас аварийно-ремонтные бригады занимаются ликвидацией технологического нарушения, уточнили на предприятии. О времени восстановления электроснабжения специалисты обещают сообщить позднее.

На прошлой неделе из-за нехватки мощности Севастополь переводили на схему подачи электроэнергии по графику «два через шесть часов». Регулярные перебои с электроснабжением продолжаются в городе и остальной части Крыма с весны из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.