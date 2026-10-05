Проверку сирен Кубани перенесли на 9 октября

Проверку систем оповещения населения в Краснодарском крае и Краснодаре перенесли на 9 октября 2026 года. В рамках комплексной проверки готовности систем оповещения устройства будут запущены в 10:40 и 11:10. Информационное сообщение по телевидению и радио будет транслироваться с 10:43 до 10:44.

Во время проверки в регионе будет отрабатываться готовность систем оповещения населения. Жителей предупредили о запуске устройств и попросили учитывать время проведения мероприятия.

Звук сирены является предупредительным сигналом гражданской обороны и означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». При его включении необходимо прослушать информационное сообщение.

Для этого жителям рекомендуют включить любой из общероссийских телеканалов, в том числе телеканалы «Краснодар», «Первый», «Россия-1», НТВ и другие. Также информационное сообщение можно будет услышать по радио «Радио России».

После включения сирены необходимо дождаться и прослушать сообщение, которое будет транслироваться по телевидению и радио с 10:43 до 10:44.

Если в каком-либо районе сирены не прозвучат, об этом просят сообщить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 5 октября ликвидировали 199 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Мария Удовик