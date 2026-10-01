Ни магазина, ни пчелодомиков

АО «Шапсугский чай» не смогло через суд получить в собственность 14 зданий в Лазаревском районе Сочи. Компания утверждала, что является правопреемником совхоза, построившего спорные объекты — магазин, пчелодомики и чайные пункты. При этом общество не доказало, что правопредшественник имел право возводить строения на участках, изъятых по требованию Генпрокуратуры. Юристы считают решение в целом обоснованным, но есть нюанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

АО «Шапсугский чай» не удалось через Арбитражный суд Краснодарского края признать право собственности на 14 нежилых зданий, расположенных в Лазаревском районе Сочи. Ответчиками по иску выступили региональное управление Росимущества и администрация города-курорта, следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Шапсугский чай» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. Основной вид деятельности — выращивание орехоплодных культур. Директор предприятия — Нальбий Иваноков. Выручка компании за 2025 год составила 9,3 млн руб., убыток — 79 тыс. руб.

Согласно материалам дела, спор касается зданий, построенных в 1966–1988 годах. Среди них — магазин, два чайных пункта, бригадные станы и пчелодомики. Основная часть объектов расположена в ауле Калеж, остальная — в селах Марьино, Мамедова Щель, Хатлапе, Алексеевское и Тхагапш.

В обосновании иска АО «Шапсугский чай» указывало, что здания построены хозяйственным способом совхозом «Лазаревский», который был реорганизован в АОЗТ «Шапсугский чай». Впоследствии объекты перешли к АО в порядке правопреемства. В 1992 году в перечень имущества общества вошли 85 зданий сельскохозяйственного назначения. Их балансовая стоимость составила почти 1,5 млн руб.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии участков, на которых расположены спорные объекты. В нынешнем процессе АО «Шапсугский чай» не подтвердило, что его правопредшественник имел полномочия возводить объекты на этих землях. Кроме того, общество не доказало фактическое владение имуществом и не объяснило материальный интерес в признании права собственности после изъятия участков.

«Действия истца по предъявлению настоящего иска расцениваются судом как попытка обойти вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции и возвратить в свое владение земельные участки, изъятые у него в установленном законом порядке, что свидетельствует о злоупотреблении правом и не может быть признано добросовестным поведением участника гражданского оборота»,— сказано в решении кубанского арбитража.

Адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает решение в целом обоснованным. «Иск о признании права собственности не создает право, а лишь подтверждает уже возникшее. Поэтому истец должен доказать, что право на каждый конкретный объект перешло к нему по закону и что он этим имуществом фактически владеет»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что правопреемство от совхоза «Лазаревский» само по себе не доказывает переход строений в перечень имущества, переданного при реорганизации. Акт оценки 1992 года, на который ссылалась компания, не позволяет надежно идентифицировать объекты. Позицию истца также ослабляют изъятие участков и судебная экспертиза, согласно которой четыре объекта признаны некапитальными, два — аварийными.

Перспективы обжалования адвокат оценивает как низкие: кассация уже давала указания, которые первая инстанция исполнила. «Восполнить пробелы» на стадии апелляции будет сложно, полагает господин Шицле.

Управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова тоже отмечает, что новое решение соответствует указаниям кассации. «Кассационная инстанция прямо указала: такой способ защиты, как признание права собственности, не может применяться произвольно. Иск подлежит удовлетворению только при установлении правовых оснований»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян замечает «важный нюанс». Ранее Верховный суд рассмотрел спор с участием АО «Шапсугский чай» и указал, что реорганизацию совхоза начала 1990-х нельзя оценивать формально.

Переход прав может подтверждать совокупность документов. Например, решения трудового коллектива, описи имущества, учредительные документы или акты оценки.

Перспективы обжалования, считает госпожа Манташян, будут зависеть от того, выполнил ли суд указания кассации и дал ли надлежащую оценку этим документам по каждому объекту. Если доказательства реорганизации были отклонены формально или не оценены в совокупности, основания для отмены есть. Если же проблема заключается в отсутствии доказательств права именно на конкретные здания, перспективы обжалования ограничены.

Андрей Куценко