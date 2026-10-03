Дожди в сентябре наполнили горные реки северных предгорий Крыма

В сентябре в бассейнах рек Крыма выпало 36,3–76,8 мм осадков. Они наполнили горные реки северных предгорий, снабжающие водой южное побережье полуострова. В бассейнах остальных рек сохранялся режим низкой осенней межени. Такие данные содержатся в обзоре гидрометеорологической обстановки за сентябрь 2026 года, опубликованном на сайте ФГБУ Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В бассейнах рек Южного берега Крыма и в верховье реки Черная количество осадков было в пределах многолетней нормы, в остальных бассейнах в 1,3–2,8 раза больше нормы. В Крымских горах в районе Ай-Петри выпало 72,9 мм (107% нормы), на Ангарском перевале 80,8 мм (131% нормы).

После длительной засухи осадки способствовали кратковременному повышению уровней воды в реках северного предгорья на 10–40 см. Однако гидрологическая ситуация в бассейнах большинства рек существенно не изменилась.

Средние расходы воды на реках Черная, Демерджи и Коккозка были в 1,3–2 раза больше нормы. На реках Дерекойка, Малый Салгир, Биюк-Карасу в пределах нормы. На малых реках юго-восточного предгорья в пределах 15–21% нормы, на остальных реках в пределах 40–69% нормы.

Ранее сообщалось, что суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о взыскании с Украины 3,5 трлн руб. за энергетическую блокаду Крымского полуострова в 2015 году, когда регион остался без света почти на полгода. Власти Крыма подали соответствующий иск в начале марта 2024 года. Спустя три месяца суд его полностью удовлетворил. Это второй крупный иск крымских властей к Киеву — ранее суд взыскал 152,62 млрд руб. за водную блокаду.

Анна Гречко