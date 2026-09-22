Полуостров предъявил счет

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о взыскании с Украины 3,5 трлн руб. за энергетическую блокаду Крымского полуострова в 2015 году, когда регион остался без света почти на полгода. Власти Крыма подали соответствующий иск в начале марта 2024 года. Спустя три месяца суд его полностью удовлетворил. Это второй крупный иск крымских властей к Киеву — ранее суд взыскал 152,62 млрд руб. за водную блокаду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции о взыскании с Украины 3,5 трлн руб. за энергоблокаду Республики Крым. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Подробности процесса неизвестны, так как все заседания по данному делу проходят в закрытом режиме.

В июне 2024 года Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск региональных властей и взыскал с Украины в пользу крымчан компенсацию ущерба от энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Истцом по делу выступила Республика Крым в лице Совета министров. Ответчиками — Кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго».

Иск был подан в марте 2024 года в связи с событиями ноября 2015 года: тогда неизвестные взорвали ЛЭП, через которую Украина поставляла электроэнергию в Крым. В результате в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, начались веерные отключения потребителей. Без света остались почти 2 млн человек. Вскоре Россия начала строить энергомост из Краснодарского края в Крым, он был запущен на полную мощность в мае 2016 года.

Крымские власти оценили ущерб в 3,5 трлн руб.

Параллельно 25 ноября 2024 года Верховный суд Республики Крым в полном объеме удовлетворил исковые требования Общественной палаты Республики Крым по делу о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.

«С Украины в пользу крымчан планируется взыскать более 3 триллионов 448 миллиардов рублей. При этом жители республики могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако доказывать факт блокады не будет необходимости, ведь он признан судом общеизвестным»,— отметил в своем Telegram-канале Владимир Константинов.

Годом ранее, в октябре 2023 года, Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд руб.

Весной 2014 года Украина перекрыла дамбу Северо-Крымского канала в Херсонской области, начав водную блокаду полуострова. В феврале 2022 года российские военные восстановили подачу, но в июне 2023 года вода перестала поступать вновь из-за разрушения Каховской ГЭС.

Судебный процесс также проходил в закрытом режиме. Истцом выступил Совет министров Крыма, ответчики — министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, украинское госагентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала.

Тат Гаспарян