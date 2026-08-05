В Краснодаре суд заслушал свидетелей по делу о махинациях с гумпомощью для СВО

Советский районный суд Краснодара заслушал свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края и бывшего атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при организации поставок гуманитарной помощи подразделениям в зоне СВО. Вместе с ним на скамье подсудимых находится бывший заведующий складом КВКО Александр Стародубцев, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фигурантам также вменяются два эпизода мошенничества, связанные с хищением имущества со склада КВКО на сумму 2,6 млн руб. Оба подсудимых признали вину, а Александр Власов возместил в бюджет Краснодарского края 55 млн руб. ущерба.

В ходе судебных заседаний были допрошены бывший заместитель атамана Виктор Светличный и бывший главный бухгалтер КВКО Оксана Мельникова. Кроме того, государственный обвинитель огласил показания свидетелей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

По версии следствия, в 2022 году Александр Власов организовал представление недостоверной отчетности о распределении гуманитарной помощи стоимостью 57 млн руб., закупленной за счет средств краевого бюджета. Речь идет о форменной одежде, обуви, медикаментах, палатках, продуктах, инструментах и другом имуществе, предназначенном для подразделений БАРС и воинских частей Минобороны. Следствие считает, что обвиняемый понимал, что сроки поставок срываются, а в случае их невыполнения субсидия в размере 100 млн руб. подлежала бы возврату в бюджет.

Обвинение утверждает, что Власов поручил подписывать акты приема-передачи имущества, которое фактически продолжало храниться на складе в Краснодаре. По словам Виктора Светличного, документы нередко оформлялись спустя значительное время после выдачи имущества, а даты в актах проставлялись произвольно.

Бывший главный бухгалтер КВКО заявила в суде, что занималась исключительно документацией и не контролировала фактическое движение товаров. Вместе с тем, согласно материалам следствия, ей было известно, что часть имущества, указанного в отчетных документах, не была доставлена получателям.

Командиры подразделений БАРС и представители воинских частей сообщили, что имущество зачастую выдавалось без оформления документов, а акты подписывались позднее. При этом фактически полученное количество товаров, по их словам, нередко было значительно меньше указанного в документах.

Свидетели также заявили, что распределение гуманитарной помощи происходило бессистемно. В частности, представители подразделений указывали на нехватку обуви, бронежилетов и другого имущества, необходимого на линии боевого соприкосновения, тогда как часть запрашиваемых грузов направлялась в другие подразделения.