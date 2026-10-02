Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова отпустили из-под домашнего ареста

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга смягчил для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Николай Бердников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал Олега Чемезова 30 сентября 2025 года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним по делу «Облкоммунэнерго» суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова, а позже — экс-гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова.

По данным предварительного следствия, обвиняемые, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении контрактов, похитили не менее 1 млн руб. из бюджета региона. Выделенные средства предназначались для развития инфраструктуры, но фигуранты направили их на погашение долгов ОТСК за топливно-энергетические ресурсы. По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК.

30 декабря 2025 года Центральный районный суд Челябинска отпустил Олега Чемезова из СИЗО. Причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни.

В мае 2026 года стало известно, что Олег Чемезов стал фигурантом уголовного дела своей бывшей супруги Ирины Чемезовой, связанного с грантами на развитие туристической зоны. В июне Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Ирину Чемезову к пяти годам условно.

В августе Татьяну Черных и Алексея Боброва выпустили из СИЗО, назначив им домашний арест в качестве меры пресечения. Как выяснилось позже, следствие пошло на уступки из-за признания вины фигурантов уголовного дела и их показаний на Олега Чемезова. По словам собеседника «Ъ-Урал», Татьяна Черных призналась в хищении 144 млн руб. из ОТСК и рассказала о том, как якобы получал взятки Олег Чемезов. Например, она дала показания, что знает со слов Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье бывшего чиновника, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал Олегу Чемезову взятку 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал экс-чиновнику 10 млн руб.

Сейчас уголовные дела Татьяны Черных и Алексея Боброва рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Артем Путилов