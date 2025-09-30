Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова отправили в СИЗО до 15 ноября

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как было озвучено на судебном заседании, Олег Чемезов якобы умышленно похитил средства на сумму более 1 млн руб. из бюджета Свердловской области. Сам Чемезов свою вину отрицает. Валерий Богачев, одноклассник Олега Чемезова, заявил на судебном заседании о готовности внести за бывшего вице-губернатора залог в любой сумме, которую определит суд.

На суде Олег Чемезов заявил, что, несмотря на развод с Ириной Чемезовой, они продолжали жить вместе до задержания. Ей также предъявлены обвинения в мошенничестве, она находится под домашним арестом. Олег Чемезов заявил, что дохода у него сейчас нет. Есть накопления, но пользоваться ими он сейчас не может, так как счета арестованы.

Напомним, Олег Чемезов является ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Изъять планируют крупные активы в сфере ЖКХ по всему Уралу, в том числе «Облкоммунэнерго».

Артем Путилов, Полина Бабинцева