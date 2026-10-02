«Россети Тюмень» смонтируют более 900 интеллектуальных приборов учета в Югре

Специалисты «Россети Тюмень» установят более 900 новых измерительных комплексов учета электроэнергии в Сургуте и Сургутском районе ХМАО-Югры взамен прежних. Обновление оборудования повысит эффективность передачи показаний и поможет выровнять нагрузку в электрической сети. Завершить технические мероприятия планируется до конца 2026 года.

Проект по установке автоматизированных приборов учета охватывает 10 населенных пунктов, в числе которых труднодоступные и удаленные села Локосово и Сытомино, поселки Тром-Аган и Горный. Большую часть устройств специалисты смонтируют в социально значимых учреждениях, дачных и садоводческих объединениях. Энергетики также заменят более 535 трансформаторов тока. При проведении работ специалисты компании будут использовать оборудование отечественного производства, включенное в реестр российской промышленной продукции.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – один из ключевых элементов системы автоматизации электросетевого комплекса. «Умные» счетчики позволяют минимизировать потери энергоресурса и повысить надежность электроснабжения потребителей. Только с начала 2026 года в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области внедрены около шести тысяч интеллектуальных приборов учета.