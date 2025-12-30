Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов вышел из СИЗО

Центральный районный суд Челябинска отпустил бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова из СИЗО №7 в городе, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Николай Бердников. Меру пресечения изменили на домашний арест. Причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. С Марией Кириловой, ранее представляющей интересы бывшего чиновника, контракт прекращен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (второй слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (второй слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале декабре Мария Кирилова направила в администрацию следственного изолятора ходатайство о медицинском освидетельствовании Олега Чемезова. По ее словам, физическое состояние экс-чиновника после ареста заметно ухудшалось. Якобы на нем сказывалось плохое питание и нехватка необходимых лекарств. Через несколько дней врачебная комиссия выявила у Чемезова рецидив серьезной болезни, лечение которого невозможно организовать в стенах изолятора.

Олег Чемезов в марте 2019 года из Тюменской областной думы перешел в правительство Свердловской области, возглавляемое губернатором Евгением Куйвашевым. В декабре 2021 года он был назначен на пост вице-губернатора, отвечал за организацию деятельности правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования тарифов. За неделю до своей отставки в марте 2025 года Евгений Куйвашев вывел из-под контроля Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок, Региональную энергетическую комиссию (РЭК) и лишил статуса председателя правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Вечером 25 сентября стало известно, что избранный губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил его от должности.

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал Олега Чемезова 30 сентября. Ему были предъявлены обвинения по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Вместе с ним по делу «Облкоммунэнерго» с обвинением в мошенничестве суд отправил в СИЗО бизнесмена Алексея Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу АО «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова.

Дело, фигурантами которого они стали, было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений. По данным предварительного следствия, обвиняемые, ссылаясь на необходимость возмещения затрат при исполнении контрактов, похитили не менее 1 млн руб. из бюджета региона. Выделенные средства предназначались для развития инфраструктуры, но фигуранты направили их на погашение долгов ОТСК за топливно-энергетические ресурсы. Помимо этого в ходе процесса по избранию меры пресечения было заявлено, что ОТСК выделяли две субсидии на 508 млн руб., но обвиняемые якобы получили их по завышенной стоимости на оплату работ. По версии обвинения, Олег Чемезов, занимая пост вице-губернатора, способствовал незаконной деятельности ОТСК. Организатором схемы следствие считает Татьяну Черных. Каждый из них отрицает вину.

Через полтора месяца после ареста Олега Чемезова этапировали в СИЗО №7 Челябинска. По словам источника «Ъ-Урал», этот следственный изолятор находится на территории управления ФСБ.

Ранее Чемезов фигурировал в составе ответчиков по искам Генпрокуратуры РФ. В октябре текущего года по материалам надзорного ведомства Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял подавляющее большинство активов, принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В доход государства обратили порядка 40 компаний. Среди них «Корпорация СТС», «Облкоммунэнерго», СУЭНКО, Курганская ТЭЦ и другие компании. Через месяц, в ноябре, по второму иску Генпрокуратуры России суд изъял в доход государства акции АО «ЭК Восток», АО «Ямалкоммунэнерго», АО НПФ «Профессиональный», АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-Холдинг» и других компаний, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

На упоминаемых обвиняемых основные показания дал экс-министр ЖКХ и экономики Николай Смирнов. В середине декабря Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам лишения свободы условно за получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК): он признал вину и рассмотрение его уголовного дела проходило в особом порядке. По версии следствия, он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство ООО «Экохим-прокект» при реализации муниципальных проектов. Кроме того, он дал несколько показаний на экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по делу дочерней компании «Облкоммунэнерго» ОТСК. Бывший глава региона обвиняемым не является.

Артем Путилов