Бывшему вице-губернатору Олегу Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве

По данным источника «Ъ-Урал», бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Меру пресечения ему изберут 1 октября в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Вину он не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ», следствие предполагает, что Олег Чемезов на посту вице-губернатора мог участвовать в принятии решений о выдаче субсидий для дочерней компании «Облкоммунэнерго» АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК). Ранее Генпрокуратура в исковом заявлении об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва указывала, что вице-губернатор «шефствовал» над их энергохолдингом.

Напомним, по аналогичной статье предъявлены обвинения совладельцу «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву и председателю совета директоров «Корпорации СТС» Татьяне Черных — они арестованы до 15 ноября.

Накануне Олег Чемезов был задержан силовиками после допроса в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Вечером его госпитализировали, а затем поместили в изолятор.

Олег Чемезов был освобожден с поста вице-губернатора 25 сентября. Еще до отставки стало известно, что Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина Чемезова фигурируют в иске Генеральной прокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (арестован по делу о мошенничестве) и Артема Бикова. Олег Чемезов выступает по данному иску ответчиком, а Ирина Чемезова — в качестве третьего лица. Кроме того, Ирина Чемезова обвиняется в мошенничестве с субсидиями, выделенными из бюджета Свердловской области для развития ее пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Сейчас она находится под домашним арестом.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили «Ъ-Урал», что следственные действия по месту работы бывшего вице-губернатора Олега Чемезова не проводились.

Мария Игнатова, Артем Путилов