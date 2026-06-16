Пляж оказался слишком личным

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил председателя союза женщин Свердловской области Ирину Чемезову к пяти годам условно за два эпизода мошенничества с грантами областного департамента туризма на общую сумму около 15 млн руб. Средства предназначались на обустройство пляжа на берегу озера Таватуй. Ее бывший супруг, экс-вице-губернатор Олег Чемезов в суде пояснял, что она могла реализовать проект и за свои деньги, но хотела показать, как государство поддерживает предпринимателей. Ирина Чемезова вину не признала и будет обжаловать приговор.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирина Чемезова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром 16 июня Кировский районный суд Екатеринбурга закончил рассмотрение уголовного дела Ирины Чемезовой — председателя союза женщин Свердловской области и бывшей супруги экс-вице-губернатора Олега Чемезова.

Ее признали виновной в двух эпизодах мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) и назначили пять лет условного срока со штрафом 1,5 млн руб.

Гособвинитель во время судебных прений просил назначить ей восемь лет условно. Ирина Чемезова требовала ее оправдать.

С 18 сентября 2025 года она находилась под домашним арестом.

По версии следствия, Ирина Чемезова владеет ООО «Новый мир», получившим с 2023 года по 2024 год два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 млн руб. на обустройство пляжа Tava на озере Таватуй в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Участок ей помог найти сообщник.

Следствие считает, что данные, представленные в заявках на гранты, были заведомо ложные, из-за чего ввели сотрудников департамента, включая его главу Эльмиру Туканову, в заблуждение.

Хотя работы по благоустройству пляжа были закончены, по версии следствия, его инфраструктура не соответствовала нормам ГОСТ и СанПиН. По мнению следователей, все построенные объекты Ирина Чемезова намеревалась использовать в «личных целях».

Сторона защиты считает, что ни хищения денежных средств, ни обмана, ни намерения не исполнять условия соглашений в суде стороне обвинения доказать не удалось. Как рассказал адвокат Михаил Яшин, дело должно рассматриваться в арбитражном суде, поскольку речь идет о несоблюдении условий соглашения, а не о мошеннических действиях.

Как утверждает сторона защиты, за время выполнения работ удалось сэкономить, поэтому 1,8 млн руб. «Новый мир» перечислил обратно на счет дептуризма.

Ирина Чемезова после вынесения приговора заявила журналистам, что намерена его обжаловать.

На процессе выступил экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Он пояснил, что ничего не знал о датах благоустройства пляжа, о подрядчиках и о самом проекте. По его словам, этими вопросами занималась исключительно Ирина Чемезова, он лишь мог дать незначительные советы.

Олег Чемезов уточнил, что Ирина Чемезова вполне могла выполнить работы за личные деньги, но она выбрала путь сотрудничества с государством, поскольку была уверена, что ей, как предпринимателю, помогут.

В правительстве Свердловской области Олег Чемезов работал с марта 2019 года по сентябрь 2025 года. Сейчас он сам является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) вместе с бизнесменом Алексеем Бобровым, топ-менеджером «Корпорации СТС» Татьяной Черных и бывшим главой АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго») Антоном Боликовым. Дело было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений. Ранее Олег Чемезов фигурировал в исках Генпрокуратуры по изъятию в доход РФ имущества Артема Бикова и Алексея Боброва, включая «Облкоммунэнерго» и «Корпорацию СТС». По мнению надзорного ведомства, чиновник осуществлял «шефство» над их холдингом.

Артем Путилов