Более 150 школьников Тюменского макрорегиона присоединились к профориентационному проекту энергетиков

В школах Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО прошли установочные встречи с участниками федерального профориентационного проекта Группы «Россети». Эксперты «Россети Тюмень» рассказали учащимся и их родителям о порядке обучения, условиях получения стипендии и перспективах трудоустройства в компанию. В текущем году профильные занятия в Тюмени, Сургуте, Урае и Ноябрьске будут посещать порядка 160 учащихся 8-11 классов.

Число участников проекта «Энергокружки» ежегодно увеличивается: с 2024 года – более чем в три раза. Программу профориентационного проекта энергетики разработали совместно с экспертами Национального исследовательского университета «МЭИ». Занятия не дублируют учебный план, а дополняют его интересными и познавательными лабораторными работами, встречами с энергетиками и экскурсиями на производственные объекты.

Участников энергокружков с полной посещаемостью занятий будут поощрять ежемесячными корпоративными стипендиями. Молодые люди также смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников Группы «Россети», получат возможность отправиться на Энергетическую проектную смену во Всероссийский детский центр «Орленок» и попасть на Молодежный день Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке перспективных кадров для энергокомплекса. Напомним, ранее, чтобы сделать обучение более эффективным, преподавательский состав прошел курсы повышения квалификации и получил дополнительные знания в области педагогического мастерства, эффективного использования цифровых инструментов и организации проектной деятельности школьников.