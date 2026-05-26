Экс-вице-губернатор региона Чемезов стал фигурантом другого уголовного дела

Экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов стал фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Николай Бердников, господин Чемезов фигурирует в уголовном деле своей бывшей супруги Ирины Чемезовой, связанном с грантами на развитие туристической зоны. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Обвинение по делу бывшей жены политика строится вокруг участка у озера Таватуй в Свердловской области. По версии следствия, в 2023 году сообщник Ирины Чемезовой нашел участок, который планировалось включить в заявку на грант. Сотрудники компании «Нового мира» (владельцем которой является Ирина Чемезова) направили заявку на получение гранта в 4,2 млн руб. в областной департамент туризма. Обвинение считает, что предоставленные в ней сведения были заведомо ложными и ввели сотрудников департамента, включая его главу Эльмиру Туканову, в заблуждение. Бюджетные средства были перечислены на счет компании. Через год, в 2024 году, компания получила второй грант на сумму 10,7 млн руб. При этом, как утверждает сторона защиты, во время выполнения работ удалось сэкономить, поэтому 1,8 млн руб. «Новый мир» перечислил обратно на счет дептуризма.

Ранее сообщалось, что в деле фигурировало неустановленное лицо, которое, по версии следствия, было ее сообщником.

По первому уголовному делу Олег Чемезов обвиняется по двум эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касается АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, которое является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», изъято в доход государства). По уголовному делу обвиняемыми также проходят бизнесмен Алексей Бобров, топ-менеджер «Корпорации СТС» Татьяна Черных и бывший глава компании Антон Боликов.

Артем Путилов