Главные новости за 1 октября. Ростов-на-Дону и область

Около 40% жителей Ростовской области, подлежащих осеннему призыву 2026 года, будут направлены для прохождения срочной службы в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Об этом сообщил начальник управления по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны правительства региона Игорь Короленко. Все призывники будут проходить службу на территории России, за исключением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Привлекать их к участию в спецоперации не планируется.

Средняя стоимость литра бензина в Ростовской области за неделю с 22 по 28 сентября снизилась на 51 коп. — с 84,8 до 84,3 руб. следует из данных Росстата. Цена АИ-92 уменьшилась на 42 коп., до 79,4 руб. за литр. АИ-95 подешевел на 62 коп., до 87,2 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше осталась на уровне 101,8 рубля за литр — этот показатель не меняется около месяца. Дизельное топливо за неделю подешевело на 2,2 руб. Средняя цена литра снизилась с 82,1 до 79,9 руб.

В Ростовской области из-за надвигающихся заморозков объявили экстренное предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным ростовского Гидрометцентра, ночью и утром 2, 3, 4 и 5 октября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0°.

Застройщики Ростовской области вывели на рынок 861 тыс. кв. м новых жилых проектов в январе — сентябре 2026 года — на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объёму строящегося жилья в новых проектах регион занял восьмое место среди субъектов России. Как отмечают эксперты, снижение связано с тем, что крупные застройщики начали заранее подстраиваться под изменение спроса, сокращая объёмы нового строительства.

Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам января — августа 2026 года составил более 1,45 трлн руб., что в сопоставимой оценке на 5,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, организованный сектор торговли, формирующий основной объём розничного товарооборота (94,2%, или 1,36 трлн руб.), вырос на 6,2%. Продажи на рынках и ярмарках увеличились на 0,8% и заняли в обороте 5,8%. Более половины розничного товарооборота — 52,8% — пришлось на крупные и средние организации.