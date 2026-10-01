Ввод нового жилья в Ростовской области снизился на 11%

Застройщики Ростовской области вывели на рынок 861 тыс. кв. м новых жилых проектов в январе — сентябре 2026 года — на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объёму строящегося жилья в новых проектах регион занял восьмое место среди субъектов России. Как отмечают эксперты, снижение связано с тем, что крупные застройщики начали заранее подстраиваться под изменение спроса, сокращая объёмы нового строительства. Такие данные приводит «Дом.РФ».

В целом по России за девять месяцев 2026 года запущено 29,2 млн кв. м нового жилья — на 5% больше прошлогоднего результата. При этом весь накопленный рост обеспечил первый квартал, когда запуски увеличились на 35% год к году. Во втором и третьем кварталах они снижались на 6% и 8% соответственно.

Из общего объёма 81% прироста запусков приходится на проекты комплексного развития территорий (КРТ). С начала года в рамках механизма КРТ запущено 3,7 млн кв. м жилья — на 41% больше, чем годом ранее.

Мария Хоперская