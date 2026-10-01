Оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 1,45 трлн рублей

Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам января — августа 2026 года составил более 1,45 трлн руб., что в сопоставимой оценке на 5,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, организованный сектор торговли, формирующий основной объём розничного товарооборота (94,2%, или 1,36 трлн руб.), вырос на 6,2%. Продажи на рынках и ярмарках увеличились на 0,8% и заняли в обороте 5,8%. Более половины розничного товарооборота — 52,8% — пришлось на крупные и средние организации. Доля субъектов малого предпринимательства составила 41%, самозанятых — 0,4%.

В структуре оборота на долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, пришлось 50,4% — на сумму 730,4 млрд руб. Непродовольственные товары составили 49,6% — 719,9 млрд руб. При этом продажи непродовольственных товаров растут более высокими темпами, чем продовольственных: 9% против 2,9%.

Оборот общественного питания в донском регионе составил 69,7 млрд руб., что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Онлайн-продажи за первое полугодие 2026 года выросли на 28% — до 116,7 млрд руб.

Мария Хоперская