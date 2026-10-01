Около 40% осенних призывников Ростовской области останутся служить в ЮФО и СКФО

Около 40% жителей Ростовской области, подлежащих осеннему призыву 2026 года, будут направлены для прохождения срочной службы в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Об этом сообщил начальник управления по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны правительства региона Игорь Короленко на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Все призывники будут проходить службу на территории России, за исключением ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Привлекать их к участию в спецоперации не планируется.

В ходе призывной кампании продолжит использоваться Единый реестр воинского учета. Повестки направляются в бумажном виде и дублируются в электронном реестре, уведомления об их размещении поступают в личные кабинеты на портале «Госуслуги». По словам господина Егорова, электронная повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре. «Пока эффективность повесток очень высока. Даже те, кого мы не могли, так сказать, найти, электронная повестка нашла. Люди приходят, уточняют свои учётные данные, принимаем решение по ним», — рассказал военком.

В регионе работают областная и 62 муниципальные призывные комиссии. К медицинскому обследованию и освидетельствованию призывников привлечено более 500 врачей, задействованы восемь областных учреждений здравоохранения.

Мария Хоперская