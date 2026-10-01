В Ростовской области за неделю подешевели бензин и дизтопливо

Средняя стоимость литра бензина в Ростовской области за неделю с 22 по 28 сентября снизилась на 51 коп. — с 84,8 до 84,3 руб. следует из данных Росстата.

Цена АИ-92 уменьшилась на 42 коп., до 79,4 руб. за литр. АИ-95 подешевел на 62 коп., до 87,2 руб. Стоимость бензина АИ-98 и выше осталась на уровне 101,8 рубля за литр — этот показатель не меняется около месяца.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 2,2 руб. Средняя цена литра снизилась с 82,1 до 79,9 руб.

В среднем по России бензин за тот же период подешевел на 2 коп. — до 78,5 руб. за литр.

Наталья Белоштейн