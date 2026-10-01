Медцентр «Новомед» в Новороссийске оштрафован за нарушения при хранении лекарств

Арбитражный суд Краснодарского края привлек ООО «Новомед» к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности и назначил штраф в размере 200 тыс. руб. Об этом говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Новомед» ведет деятельность с ноября 2004 года и зарегистрировано в Новороссийске. Основной профиль — работа больничных организаций. Компанией с 2006 года руководит генеральный директор Вера Глоба, которая также является единственным учредителем. Выручка в 2025 году достигла 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 2024 годом (436 млн руб.). Чистая прибыль — 77,5 млн руб.

Как установлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой Новороссийска, в медицинском центре были выявлены многочисленные нарушения. В частности, в процедурном кабинете дневного стационара по онкологии при температуре +26,2 градуса Цельсия хранились противоопухолевые лекарственные препараты, требующие особых температурных условий — не выше 8 градусов.

Кроме того, в косметологическом отделении лазерные процедуры выполнял средний медицинский персонал — фельдшер, в то время как, согласно порядку оказания помощи по профилю «косметология», такие услуги должен оказывать врач-косметолог.



Также было установлено, что у ряда врачей, входящих в подкомиссию по медицинским осмотрам, истек срок действия обучения по программе «Профпатология».

Суд также обратил внимание на нарушения в ведении учетной документации. Журналы учета операций с лекарственными средствами, подлежащими предметно-количественному учету, велись с нарушениями — в частности, журнал был начат в 2023 году, а за предыдущие годы документы в материалы дела не представлены.

В решении отмечается, что общество ранее уже привлекалось к административной ответственности по аналогичной статье в течение года, что было признано отягчающим обстоятельством. При этом суд не стал приостанавливать работу медцентра. Суд учел, что «Новомед» — это крупная многопрофильная клиника, где сейчас проходят лечение пациенты, в том числе нуждающиеся в амбулаторном лечении после операций. Кроме того, центр оказывает помощь по программе государственных гарантий, а выявленные нарушения не создали прямой угрозы жизни и здоровью пациентов.

«Справедливым и соразмерным совершенному правонарушению является административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.», — говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано.

12 мая в филиале «Новомед Дети» скончался восьмилетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийск СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль. В самом медицинском учреждении организовано проведение внутреннего служебного расследования.

Александра Локтионова