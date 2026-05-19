Врач, на приеме которого умер ребенок в Новороссийске, не принимает пациентов

В частном медицинском центре Новороссийска, где 12 мая скончался восьмилетний ребенок, временно не принимает лор-врач, сообщает «Новороссийский рабочий». Ранее администрация частной клиники заявляла, что медицинский работник якобы подвергся прямым угрозам со стороны родственников умершего пациента.

О том, что лор-врач временно не ведет приемы, заявили в регистратуре клиники «Новомед. Дети». В настоящее время на официальном сайте медицинского учреждения отсутствует информация о данном враче, сведения о ней удалены из перечня медицинских работников.

Восьмилетний ребенок умер после приема в частной клинике 12 мая. В ООО «Новомед Н» сообщали, что врачи и средний медицинский персонал предприняли все необходимые меры, предусмотренные стандартами оказания помощи. Также руководство клиники заявило, что в учреждении началось внутреннее расследование для тщательного анализа всех этапов оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего в частной клинике Новороссийска возбуждено уголовное дело. Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Росздравнадзор обнаружил нарушения в медицинском учреждении. Иск ведомства будет рассматриваться 2 июня в Арбитражном суде Краснодарского края.

Кристина Мельникова