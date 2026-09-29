Измучены Нарзаном

Самое популярное направление для россиян, выбирающих санаторно-курортный отдых,— Кавказские Минеральные Воды. На них приходится до половины всех бронирований туроператоров в данном сегменте. Стоимость нахождения в санатории сильно разнится — от 3 тыс. руб. в сутки до 35 тыс. и выше — в премиальном сегменте. Участники рынка констатируют, что трендами последних лет стали программы для восстановления и долголетия, возраст отдыхающих молодеет, а сроки пребывания в санаториях уменьшаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В общем объеме бронирований санаториев по России на осень текущего года 56% объектов приходится на курорты Кавказских Минеральных Вод, 15% — на курорты Краснодарского края и всего 1% — на курорты Крыма. Об этом «Review. Юг России» рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

По данным сервиса «Санатории-России.рф» за восемь месяцев 2026 года, на Кавказские Минеральные Воды пришлось 18% бронирований, на Краснодарский край — 12%, на Крым — 4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований по этим направлениям снизилось на 2, 7 и 14% соответственно, сообщили в компании.

«Кавминводы выбирают прежде всего ради лечения и едут туда круглый год. Краснодарский край позволяет совместить санаторное лечение с отдыхом у моря. Крым обладает не менее значимыми природными лечебными ресурсами, однако спрос на него сдерживает транспортная доступность. Одновременно заметно вырос интерес к санаториям Поволжья, Подмосковья и Урала. Гости все чаще рассматривают здравницы, расположенные ближе к дому»,— рассказал «Review. Юг России» основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, по загрузке объектов санкура и спросу на них, безусловно, лидирует регион Кавминвод. На втором месте — Краснодарский край, на третьем — Подмосковье.

Что касается Крыма, то, по словам эксперта, в хорошие годы полуостров входил в тройку самых популярных направлений наряду с Кавминводами и Краснодарским краем, но в 2026 году, «в силу известных причин», турпоток туда серьезно снизился. Сегодня Крым, по оценке вице-президента АТОР, находится далеко за пределами не только первой тройки самых востребованных отдыхающими объектов санкура, но, возможно, даже выпал из первой десятки.

«Крым и Краснодарский край — в отличие от Кавминвод — это все-таки пляжные морские курорты. Мы часто видим, что цель прибытия туриста в какой-то санаторий на побережье — не лечение, а просто пляжный отдых. В качестве дополнительной опции он иногда пользуется какими-то простыми медицинскими услугами: массаж, соляная пещера, ванны. Поэтому близость к морю — серьезная конкуренция медицинским программам. В Кавминводах или в Белокурихе на Алтае такого произойти не может, поэтому цель бронирования объектов санкура там вполне конкретная: это настоящие медицинские туристы, которые будут заниматься оздоровлением.

В Сочи же мы часто видим туристов, которые живут в санатории, а в медицинский блок даже не заходят, при этом статистически пополняя число медицинских туристов»,— резюмировал господин Ромашкин.

Кавминводы остаются самым популярным направлением оздоровительного туризма, отмечают в «Алеане». Около 40% от всех бронирований на данной локации, выпадающих на школьные каникулы,— это туры с детьми. Причем родители берут путевки на 10–12 дней, выходя за рамки продолжительности школьных каникул, чтобы дети могли пройти полноценное лечение, уточняют в «Алеане».

«Выбирают общетерапевтические путевки, включающие бальнеологические процедуры, ингаляции. Особый интерес — к здравницам Кисловодска, где благодаря удачному географическому расположению (выше остальных ставропольских курортов над уровнем моря, больше солнечных дней) здравницы включают в профиль профилактику и лечение заболеваний ЛОР-органов, что особенно актуально для родителей, которые хотят укрепить иммунитет ребенка»,— рассказали в туроператоре.

По словам специалиста по маркетингу и развитию ООО «Санаторий "Источник Кисловодск"» Ксении Конищевой, спрос сегодня стал более импульсивным и менее предсказуемым. Эксперт констатирует высокий интерес к санаторному отдыху, но при этом отмечает, что гость стал осторожнее: позже принимает решение, внимательнее сравнивает программы и чаще сокращает продолжительность поездки.

«Еще несколько лет назад горизонт бронирования в три-четыре месяца был нормой. Сегодня он сократился примерно вдвое. Люди планируют здоровье почти так же, как авиабилеты: хотят ехать, но не спешат фиксировать планы слишком заранее. Со средней стоимостью еще сложнее. Универсальной цифры здесь практически не существует. Цена зависит от сезона, уровня объекта, программы, категории номера и постоянно меняющейся себестоимости. Топливо, логистика, продукты, оборудование, расходные материалы, зарплаты специалистов — все это в конечном счете оказывается внутри путевки»,— рассказала госпожа Конищева.

Цена зависит от контекста

Главный врач клиники Rosa Springs (Сочи, Эсто-Садок) Кирилл Куляев рассказал «Review. Юг России», что суммарная выручка санаторного сегмента за последние годы выросла в 2,8 раза — со 105 млрд до 288 млрд руб. в год. При этом, по словам участника рынка, рост обеспечен не строительством новых объектов (хотя во всех регионах появляются все новые и новые санаторно-курортные учреждения), а более интенсивным использованием существующего фонда (в том числе за счет выполненных реноваций объектов).

По данным NF Group, средняя стоимость оздоровления и проживания в российских санаториях в августе 2026 года составляла 35 тыс. руб. за человека в сутки. При этом, как отмечают аналитики группы, стоимость сопоставимого набора услуг в отдельных объектах может отличаться до 10 раз в зависимости от класса санатория, уровня его оснащения и других факторов.

Как отмечает Евгений Терентьев, цифра 35 тыс. руб. в сутки с человека не отражает стоимость массового санаторного отдыха. «Это премиальный сегмент, а не средний чек обычного гостя. Основной ценовой диапазон стандартной путевки с проживанием, питанием и лечением составляет от 5 до 12 тыс. руб. в сутки на человека как в Кавминводах, так и в Краснодарском крае. В средней полосе России можно найти предложения стоимостью от 3 тыс. руб. в сутки. Поэтому утверждение, что санаторный отдых в России стоит 35 тыс. рублей в сутки, способно отпугнуть людей. В действительности за эту сумму можно провести несколько полноценных дней в хорошем санатории, получая проживание, питание и лечение»,— говорит эксперт.

По мнению Кирилла Куляева, средний чек в 35 тыс. руб. в сутки на человека — это усредненная цифра «под ключ» (проживание + питание + медицина). Эксперт отмечает, что по факту цена сильно варьируется по региону и уровню объекта — от 15,9 тыс. руб. за детские программы до 44,1 тыс. руб. за программы для взрослых.

По словам Сергея Ромашкина, стоимость санаторно-курортного отдыха в России в целом оценивается в 5–7 тыс. руб. на человека в сутки, включая лечебно-оздоровительные процедуры. Цена, отмечает эксперт, может незначительно меняться в зависимости от класса санатория: хороший — подороже, попроще — можно уложиться в 4,5 тыс. руб. на человека в сутки. «Я думаю, что стоимость ночи в санатории за 35 тыс. руб. — это какая-то luxury история. Таких объектов, на мой взгляд, один-два на всю Россию»,— прокомментировал вице-президент АТОР.

Как сообщили в «Алеане», на курортах Кавминвод средняя цена в сутки с лечением на двоих в объектах эконом-сегмента составляет 12 тыс. руб., в среднем ценовом сегменте — 16 тыс. руб., в высоком ценовом сегменте — 24 тыс. руб. «Спецпрограммы, как правило, в том же ценовом диапазоне, что и базовые общепрофилактические путевки: разница в наборе процедур. Исключение — отдельные детокс-программы, которые могут быть на 15–20% дороже стандартных»,— говорят в пресс-службе национального туроператора.

В санаториях Сочи, по данным «Алеана», бюджетные предложения начинаются от 63 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. Объекты уровня «четыре звезды» — от 161,1 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. В санаториях Анапы бюджетные предложения начинаются от 62,3 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре. Объекты уровня «четыре звезды» — от 84,9 тыс. руб. на двоих на 10 дней с лечением в октябре.

«Традиционно в бархатный сезон на черноморском побережье растет спрос на санатории со стороны туристов 60+. Помимо программ с полноценным лечением, есть оздоровительные тарифы с небольшим набором процедур, которые также пользуются стабильным спросом»,— рассказали в туроператоре «Алеан».

Сергей Ромашкин отмечает, что туроператоры сегодня наблюдают серьезную неравномерность по спросу на санаторно-курортные услуги по разным регионам. По словам эксперта, те регионы, которые находятся в плюсе по спросу на туристический отдых (например Анапа или Геленджик), они же в плюсе и по санкуру. А те регионы, где наблюдался спад туристической активности (Большой Сочи или Каминводы), демонстрировали в этом сезоне снижение в санаторно-курортном сегменте.

«В какой-то мере медицинский туризм движется в тренде региональных потоков, а не своих собственных. Например, Анапа в этом сезоне по нашей компании выросла на 50%, соответственно, санатории Анапы приросли примерно на столько же»,— говорит господин Ромашкин.

Восстановиться по-быстрому

Главный тренд санаторно-курортного отдыха в 2026 году — переход от классического советского санатория к превентивной медицине, биохакингу и антистрессу, констатирует руководитель отдела маркетинга и PR Rodina Grand Hotel & SPA Sochi 5* Ирина Подогова. Самые популярные программы, по ее словам, направлены на детокс, восстановление энергии и нормализацию сна. В топе процедур: экспресс-чекапы организма, IV-терапия (витаминные капельницы) и аппаратные тренировки. «Гостям важен видимый результат за короткий срок (пять-семь дней)»,— рассказывает маркетолог.

Кирилл Куляев отмечает, что тренд сезона — сокращение длительности классического заезда: 14–21-дневные путевки по-прежнему нужны для глубокого медицинского эффекта, но массовый коммерческий спрос смещается к коротким заездам на 7–10 дней и интенсивным программам. «В топе — программы для сна, стресса и опорно-двигательного аппарата, детокс-модули на 1–3 дня, а также программы для более молодой аудитории — восстановление после интенсивных рабочих периодов, а не только классическая реабилитация 60+»,— говорит главврач клиники Rosa Springs.

По словам Ксении Конищевой, классические лечебные направления остаются фундаментом отрасли. Но запрос гостя, по ее словам, стал гораздо конкретнее. «Быстро растет интерес к программам антистресс, восстановления сна, активного долголетия, коррекции веса, женского и мужского здоровья, восстановления после высоких физических и эмоциональных нагрузок»,— говорит представитель санатория «Источник Кисловодск».

Также госпожа Конищева отмечает, что меняется продолжительность поездки. Классический 21 день, по ее словам, остается в прошлом — для работающего человека такой отпуск сегодня невозможен. Поэтому растет спрос на программы продолжительностью 3–7 дней: диагностику, чекапы, антистресс и короткие восстановительные курсы.

Как отмечает партнер NF Group Ольга Широкова, спрос сегодня смещается в сторону программ активного долголетия, включая отслеживание и оптимизацию биологического возраста, метаболических и гормональных показателей, когнитивных функций. «Новизна и капиталоемкость реализации таких программ находят свое отражение в росте стоимости оздоровительных программ: санатории "4–5 звезд" активно инвестируют в оборудование, технологии, новые методы и повышение квалификации сотрудников, что повышает уровень цен»,— говорит госпожа Широкова.

Стоимость в комплексе

По данным NF Group, самыми дорогими в среднем по рынку являются программы коррекции фигуры: с учетом проживания и питания их средняя стоимость достигает 44,1 тыс. руб. за человека в сутки. Самыми доступными остаются программы детского оздоровления со средним чеком 15,9 тыс. руб. в сутки. Как правило, по словам аналитиков группы, они предлагаются в дополнение к основной программе для взрослых, а не как самостоятельный продукт.

«Стоимость оздоровительных программ зависит от наполнения объекта, а также класса и статуса санатория. В связи с этим цена сопоставимых программ в отдельных объектах может различаться до 10 раз. Помимо питания и проживания, существенную часть чека в санаториях формируют медицинские услуги. Их стоимость, в свою очередь, зависит от качества оснащения объекта, наличия авторских лечебных методик, использования передовой фармакологии и других факторов.

Кроме того, высокая стоимость некоторых санаторных программ во многом связана с их длительностью: это преимущественно непродолжительные продукты, построенные вокруг специализированного набора процедур и современных методик»,— говорят в NF Group.

Наиболее высокая средняя стоимость программ отмечается в санаториях категории «пять звезд». Так, программы общего оздоровления здесь в среднем стоят 100 тыс. руб. на человека в сутки, а курсы для ментального здоровья — 94 тыс. руб., что почти в три раза выше среднерыночного показателя. Среди программ общего оздоровления наиболее дорогими являются направления, связанные с активным долголетием, улучшением сна и комплексным восстановлением,— их средняя стоимость начинается от 100 тыс. руб. с человека в сутки. «Такие программы представлены преимущественно в премиальных санаторно-курортных объектах, включая "Мрия", Rodina Grand Hotel & SPA и "Кивач"»,— комментируют в NF Group.

Кирилл Куляев отмечет, что если говорить о средней стоимости процедуры, то здесь достаточно большой разброс от забора крови стоимостью 250 руб. до 178 тыс. руб. за видеокапсульную эндоскопию. «В полные программы обычно входят: прием врача-куратора, расширенная диагностика на старте (лабораторная и функциональная), курс лечебных процедур (бальнео-, физиотерапия, аппаратные методики), питание по лечебному столу, проживание, доступ к термальному комплексу. Стоимость складывается из трех компонентов: размещение (ADR), питание и медицинская часть, причем именно медицинская составляющая и определяет позиционирование объекта»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам Ирины Подоговой, полные программы строятся на комплексном подходе. В них входят глубокая диагностика (от консультаций нутрициологов до аппаратного сканирования), ежедневный комплекс процедур (аппаратная физиотерапия, водолечение, массажи) и персонально разработанное меню. Стоимость складывается из компетенций врачей-экспертов, использования инновационного мирового оборудования и безупречного отельного сервиса 24/7.

Ксения Конищева считает, что самая сильная программа — это не максимальное количество процедур, а правильно собранная система. Она начинается с врача и диагностики, затем формируется индивидуальный маршрут: процедуры, природные лечебные факторы, физиотерапия, двигательная активность, питание и контроль состояния в течение курса.

«В более комплексных программах появляется углубленная диагностика, работа со сном, стрессом, питанием, восстановлением после нагрузок и профилактикой возрастных изменений. Цена такого продукта складывается из десятков составляющих: проживания, питания, медицинского персонала, оборудования, расходных материалов, лабораторной и инструментальной диагностики, процедур, бассейнов, бальнеологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и всей инфраструктуры комплекса. Поэтому самая низкая цена суток далеко не всегда означает самую выгодную путевку»,— говорит специалист по маркетингу и развитию ООО «Санаторий "Источник Кисловодск"».

Приезжают за профилактикой

Ирина Подогова рассказывает, что аудитория санаториев заметно «помолодела». По ее словам, сегодня это гости 35–45 лет: топ-менеджеры, владельцы бизнеса, медийные личности. «Они живут в условиях высоких нагрузок и приезжают, чтобы избежать выгорания. Основная география — Москва и Санкт-Петербург, а также промышленные регионы (Урал, Сибирь). Кроме того, растет поток гостей из ЮФО, которые приезжают на выходные для экспресс-перезагрузки»,— говорит эксперт.

По наблюдению Ксении Конищевой, сегодня понятие «типичный клиент санатория» постепенно теряет смысл — аудитория стала слишком разной. Она отмечает, что очень заметно растет группа 35–45 лет: работающие люди, предприниматели, руководители, специалисты с высокой нагрузкой, пары и семьи с детьми.

«Многие приезжают не лечить уже сформировавшееся заболевание, а заниматься профилактикой. Запросы соответствующие: сон, стресс, энергия, спина, вес, диагностика, восстановление работоспособности. География практически федеральная. За качественным продуктом гость готов ехать далеко, и Кавказские Минеральные Воды здесь обладают огромным преимуществом. Люди приезжают не просто в конкретный санаторий — они выбирают сам регион за природные лечебные ресурсы, климат, медицину и сложившуюся курортную культуру»,— говорит Ксения Конищева.

По словам Кирилла Куляева, сегодня, помимо традиционного возраста 55+, в санатории горного Сочи все активнее приезжают люди 30–45 лет за короткими восстановительными заездами. Также, отмечает он, в структуру спроса заметно вписалась реабилитация участников СВО и членов их семей. «Заметен и тренд на выбор санатория ближе к дому: часть аудитории выбирает здравницу в своем или соседнем регионе ради коротких выездов на выходные»,— говорит главврач клиники Rosa Springs.

Дефицит качества

Недостаток санаториев в России — это ключевая проблема отрасли, считает Кирилл Куляев. По его словам, сегодня курорты Кавказских Минеральных Вод загружены полностью и испытывают острый дефицит мест, глубина бронирования там доходит до трех месяцев вперед.

«Строительство новых санаториев в регионе почти не ведется: инвестору выгоднее построить отель, чем санаторий,— вложения в медицинское оборудование, лицензирование и квалифицированный персонал делают проект сложнее и дороже классической гостиницы. В результате рост рынка идет за счет интенсификации использования существующего фонда и роста цен, а не расширения предложения»,— констатирует эксперт.

В то же время, по мнению Ирины Подоговой, в количественном плане объектов санаторно-курортного отдыха на юге и Северном Кавказе достаточно — сказывается богатое наследие советской курортологии. Но в премиальном сегменте, по словам эксперта, наблюдается острый дефицит.

«Отелей, способных объединить роскошную инфраструктуру "пять звезд", высокую гастрономию, передовую медицину и международный сервис,— единицы. Спрос на качественный люксовый Medical SPA внутри страны сейчас значительно превышает предложение»,— констатирует госпожа Подогова.

Ксения Конищева рассказывает, что, если смотреть на цифры,— санаториев достаточно: на юг и Северный Кавказ приходится около 46% санаторного фонда страны. Но рынок сегодня, по ее словам, испытывает дефицит не мест, а качественного современного продукта.

«Платежеспособная аудитория никуда не исчезла. Гости готовы платить за качественный продукт. Поэтому такие объекты хорошо загружаются и в высокий сезон, и в межсезонье.

А вот санатории с устаревшим фондом, сервисом "как в столовой" и формальным набором процедур заметно сильнее чувствуют спад спроса вне сезона. Сегодня гость готов платить дорого. Он не готов дорого платить за устаревший продукт»,— резюмирует госпожа Конищева.

Дмитрий Михеенко