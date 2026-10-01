Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
Минувшей ночью Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали объекты энергоснабжения Крыма. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго», не уточнив, где именно пропал свет.
«Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной», — указано в сообщении предприятия.
Перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В «Крымэнерго» отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощностей. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы круглосуточно.
В наиболее пострадавших Северном, Восточном и Западном энергорайонах подача электроэнергии зависит от возможностей электрической сети. Из-за аварийного характера перебоев заранее составить графики отключений нельзя, поэтому восстановление идет по мере того, как сеть позволяет возвращать подачу.
Проблемы с электроснабжением Крыма и Севастополя обострились в конце июня 2026 года после атак на энергообъекты; несколько раз полуостров полностью оставался без электричества. На этом фоне новое повреждение приходится устранять в системе, где перебои уже носили масштабный характер.