Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали объекты энергоснабжения Крыма. Часть населенных пунктов осталась без электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго», не уточнив, где именно пропал свет.

«Энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на полуострове остается сложной», — указано в сообщении предприятия.

Перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В «Крымэнерго» отмечают, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощностей. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы круглосуточно.