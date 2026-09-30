«Рынку не хватает консолидации усилий»

Вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что туристическому бизнесу России необходимо активнее продвигать свои продукты на китайском рынке. Это может нарастить турпоток из за рубежа. Что нужно для успешного продвижения российских курортов в Поднебесной «Ъ-Сочи» рассказала генеральный директор туристической бизнес-компании «Аэлита» Александра Сердюченко.

Александра Сердюченко

Фото: предоставлено автором

«Для продвижения Сочи на китайском рынке российскому турбизнесу стоит тиражировать опыт раскрутки других отечественных направлений — это самый быстрый путь. Москва и Санкт-Петербург уже хорошо известны туристам из КНР, и Сочи вполне может к ним присоединиться. В дальнейшем предложение можно расширять за счет Ростовской области, Крыма, Архыза и других южных и новых территорий.

Однако российскому рынку не хватает консолидации: важно определить координатора, который объединит усилия бизнеса.

Кроме того, рассказывать китайскому туристу о наших курортах непросто — нужно хорошо понимать его потребности и поведенческие особенности. Осваивать этот рынок исключительно своими силами долго и дорого; эффективнее найти партнеров в Китае, готовых идти навстречу.

Говоря о турпродукте Сочи, я бы сместила акцент: важно не столько дорабатывать существующее предложение, сколько понять, какой продукт интересен китайскому туристу. Лучше всего на это ответят участники зарубежного рынка. Здесь задачи стоит разделить: китайские партнеры занимаются продвижением и формированием турпотока у себя, а российская сторона — подготовкой продукта и инфраструктуры на месте.

По сути, основная подготовительная работа уже проведена. Сегодня задача — собрать отдельные элементы в работающую систему и предложить китайскому туристу не просто поездку в Сочи, а понятный и востребованный именно для него туристический продукт».