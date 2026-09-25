АТОР предложила усилить продвижение Сочи на китайском рынке

Российскому туристическому бизнесу необходимо активнее продвигать свои продукты на китайском рынке для увеличения турпотока из КНР. Об этом ТАСС заявил вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По его словам, Сочи может принимать туристов из разных стран, однако российские курорты пока недостаточно представлены на китайском рынке. Господин Ромашкин отметил, что конкурирующие направления, в том числе Япония, страны Азии и США, значительно больше тратят на продвижение своих туристических продуктов.

«Без маркетинговых усилий трудно говорить о росте турпотока»,— сказал эксперт. По его мнению, для привлечения китайских туристов необходимы дополнительные маркетинговые вложения и новые варианты поездок, понятные целевой аудитории.

Ранее горный курорт «Роза Хутор» сообщал о планах подготовить для туристов из КНР пакетные предложения совместно с группой «Мантера». В них планируется включить проживание и сезонные активности. По данным курорта, зимой 2026 года поток китайских туристов в Сочи вырос, однако его общий объем остается небольшим.

Еще одним важным направлением Сергей Ромашкин назвал актуализацию стандарта China Friendly в курортной сфере Сочи. Он включает требования к отелям и музеям, а также меры по устранению языкового барьера и бытового дискомфорта для китайских туристов.

Мария Удовик