Власти Краснодара раскрыли планы по строительству ливневок на 2027–2028 годы

В Краснодаре на 2027–2028 годы запланировали строительство трех крупных объектов ливневой канализации. В частности, новые сети появятся в районе улиц Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова и Вячеслава Ткачева, следует из ответа городской администрации на запрос «Ъ-Кубань»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Первый объект предусматривает прокладку сетей по улице Брестской — от дома №90/1 до переулка Брестского, по улице Академика Губкина — от переулка Брестского до улицы Изосимова, а также по улицам Александра Берлизова и Вячеслава Ткачева и переулку Брестскому. В проект также входит участок по улице Звенигородской от 3-го Звенигородского проезда до дома 7А.

Кроме того, планируется построить ливневый коллектор по улице Московской — от улицы Петра Метальникова до Солнечной. Третий проект охватывает строительство ливневой канализации по улице Дальней от дома №4/7 до улицы Тургенева, а также по улице Монтажников от Аэродромной до Тургенева.

Общая протяженность самотечных и напорных сетей ливневой канализации в городе составляет около 1,83 тыс. км. В муниципальной собственности находится 835,3 км сетей, еще 223,7 км проходят процедуру признания права муниципальной собственности в судебном порядке. Около 561,4 км принадлежит третьим лицам.

Всего на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание ливневой канализации в 2024 году направили почти 477,3 млн руб., в 2025 году — 631,6 млн руб. На 2026 год предусмотрено 1,72 млрд руб., из которых по состоянию на 18 сентября освоено 871,1 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодару до 2044 года может потребоваться около 505,4 млрд руб. на развитие и реконструкцию системы ливневой канализации. При этом комплексная схема развития системы ливневого водоотведения города пока находится на стадии корректировки и согласования.

Нурий Бзасежев